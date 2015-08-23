Yunan Sahil Güvenlik botuyla gelip mülteci botlarını batırdığı öne sürülen 'maskeli korsan' görüntülendi!

Türkiye’den Yunan adalarına geçmeye çalışan mültecileri taşıyan şişme botun sürat teknesi ile gelen maskeli silahlı adamlarca patlatıldığı ve mültecilerin ölüme terk edildiği iddiasının ardında, Çanakkale Behramkale açıklarında olayı yaşayanların anlatımlarına birebir uyan görüntüler ortaya çıktı. Seyir yapan LS-060 borda numaralı Yunan Sahil Güvenlik botu üzerinde maskeli, siyah kıyafetli kişilerin, göçmenlerin botlarını batıran korsanlar olduğu iddia edildi.

Türk balıkçılar tarafından geçen hafta amatör kamerayla çekilen görüntülerde, Karaburun açıklarında içerisinde kadın ve çocukların da olduğu 50’nin üzerinde göçmeni taşıyan şişme bot, Yunan Sahil Güvenliği’ne ait bir teknenin müdahalesine uğramıştı. İddiaya göre bota yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, ellerindeki delici aletle botu patlatarak olay yerinden uzaklaşmıştı.

Balıkçılar kaydetmişti

Deniz ortasındaki yaşam mücadelesi ve sonrasındaki insanlık dramına tanıklık yapan balıkçılar ise bu anları kaydetmişti. Balıkçılar, Yunan sahil güvenliğinin uzaklaşmasının ardından, patlak botun üzerinden denize düşen ve can yelekleriyle, yaşama tutunmaya çalışan kadın ve çocukları kendi teknelerine alıp hayatlarını kurtarmıştı. Balıkçıların çektiği görüntülerde, mültecilerin geçişi, Yunan ekiplerinin onları fark edip botu durdurmaya çalışması, ardından patlatıp hızla yanından uzaklaşması ve sonrasındaki kurtarma çalışmaları yer almıştı.

İskelet maskesi takıyor

Mülteci anlatımlarıyla birebir örtüşen en net görüntülere Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş ulaştı. Ayvacık Behramkale açıklarında seyir yapan LS-060 borda numaralı Yunan Sahil Güvenlik botu üzerinde maskeli kişilerin, göçmenlerin botlarını batıran korsanlar olduğu iddia edildi. Fotoğraflarda görülen botun üzerindeki maskeli kişi, 12 Temmuz’da Türkiye’den Kos’a geçmeye çalıştığı sırada maskeli adamlarla karşılaştığını anlatan Şamlı İngilizce öğretmeni Hassan Akkad’ın (27) anlatımlarıyla aynı. Akkan, Yunan sahil güvenlik gemisine binen maskeli adamların kendilerini Türk karasularına ittiğini, bu maskeli kişilerden birinin ise iskelet maskesi taktığını söylemişti.

İngilizce konuşan maskeli adamlar

Türkiye’den botlarla Yunanistan’a geçmeye çalışan mülteciler ise saldırganları şöyle tarif ediyordu: Maskeli, siyah giyinen silahlı adamlar sadece İngilizce konuşuyordu ve yalnızca içlerinden biri ayırt edici mavi gözlere sahipti. Bu saldırılardan birini yaşayan Muhammed, uluslararası sularda bulundukları sırada sürat teknesi içerisindeki silahlı dört maskeli adamın yanlarına geldiğini, adamların botlarına üç kez ateş açtığını öne sürmüştü.

Muhammed’in de bulunduğu bot ile Yunanistan’a ulaşmayı başaran Halepli 20 yaşındaki öğrenci Abdülhadi ise, Kos’a gitmek üzere bindikleri botta aynı adamların saldırısına uğradıklarını iddia etmişti. Abdülhadi, silahlı adamların mültecileri daha geniş bir başka tekneye geçirdiklerini, burada erkekleri kadınlar ve çocuklardan ayırarak soyduklarını söylemiş, üzerinde bulunan 3 bin Euro’nun silahlı adamlar tarafından gasp edildiğini anlatmıştı. Adını vermek istemeyen diğer mülteciler de iç çamaşırlarına kadar soyunmaya zorlandıklarını, paralarına el koyan adamların pasaportları ve cep telefonlarını ise denize attıklarını aktarmıştı. Kaçakçıların botun kaptanı olarak görevlendirdiği Muhammed de, adamların emirlerine uymadığı için kırbaçlandığını söyleyerek, sırtındaki izleri göstermişti.