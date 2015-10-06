Amerika'daki kuzen, Ege sularında sürüklenen mülteci botundaki 25 kişiyi kurtardı

İzmir’den şişme bir botla Ağustos ayının son günlerinde Yunanistan’ın Kos Adası’na doğru yola çıkan 27 yaşındaki Suriyeli Muhammed ile birlikte 25 kişilik sığınmacı grup, Amerika’da yaşayan bir kişi tarafından kurtarıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, gece yarısı yolunu kaybeden ve ıssız sularda sürüklenen göçmen grubundan olan Muhammed, cep telefonu ile binlerce kilometre uzaklıktaki Amerika’daki kuzenine ulaşarak onun yardımıyla hem kendisini hem de göçmen grubunu kurtarmayı başardı.

Yeni iphone almıştı

Yarı Amerikalı yarı Suriyeli kuzen Danya, yaşadıkları macerayı Huffington Post Gazetesi’ne anlattı. Muhammed, Suriye’den gelmeden önce iPhone almış ve İzmir’den de bir telefon kartı temin etmişti. O gece İzmir kıyılarından 50 km mesafede olmalarına rağmen internete bağlanmayı başaran Muhammed, Facebook’taki duvarına “Kos yakınlarında suda sallanıyoruz. Çok zor durumdayız. Yardım edin” diye yazdı.

“Boğulursam beni affedin”

Muhammed’in pek çok arkadaşı duvarındaki mesajı görmesine rağmen ona yardım etmek yerine “İyi yolculuklar” yazdı ve yardım isteyen mesajını beğenmeyi tercih etti. Bunun üzerine Muhammed, “Maps.me” isimli offline çalışan bir navigasyon uygulamasından bulunduğu yerin koordinatlarını hesaplayarak bir kez daha duvarına mesaj gönderdi. Yine kimse harekete geçmeyince bu kez Hawaii’de bir butikte çalışan kuzeni Danya’ya Facebook mobil üzerinden ulaşmaya çalıştı. Danya telefonu açtı ve Muhammed’in yardım çığlığını duyar duymaz onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada Muhammed bilincini yitirdi ve sonunda bayıldı. Bayılmadan önce bottakilerle birlikte son halini gösteren bir fotoğrafı da duvarına ekledi. Altına da “Boğulursam beni affedin” diye yazdı.

Danya önce yardım istemek için diğer kentlerdeki kardeşlerine ulaşmayı denedi. Bunu başaramayınca çareyi İtalya’da yaşayan ve IMF’de daha önce proje müdürlüğü yapmış olan annesi Mary Beth Kelly’ye ulaştı. Kelly ve kocası Bob (Danya’nın üvey babası) önce Facebook’taki koordinatları aldı ve ardından da Google üzerinde Kos Adası’nın haritasını çıkararak koordinatları belirledi. Bob daha sonra Kos Adası Sahil Güvenlik ekibine erişerek tam koordinatları verdi ve ekip de 2 saat içerisinde ölmek üzere olan 25 kişinin suda savrulduğu botu kurtardı. Aralarında 40 günlük bir bebeğin de bulunduğu grup önce Pasas ardından da Kos Adası’na geçirildi.