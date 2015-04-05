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Yine bir iş cinayeti: 65 yaşındaki inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Bolu’da, 65 yaşındaki Ali Koldaş, çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek yaşamını yitirdi

05 Nisan 2015 20:18

Bolu’da, 65 yaşındaki Ali Koldaş, çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek hayatnı kaybetti.

Olay bugün, Sağlık Mahallesi Özgür Sokak’ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. İskelede inşaatın dış cephesinin yalıtımını yapan Ali Koldaş, dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü. Ali Koldaş’ın düştüğünü gören arkadaşları, 112 Acil’den yardım istedi. 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Ali Koldaş’ın öldüğü belirlendi. Ali Koldaş’ın cansız bedeni İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Polis inşaatta incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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