İş cinayetlerinde 1 günde 6 işçi öldü

Türkiye’de bir gün içerisinde İzmir, Çanakkale, Bolu, Gaziantep ve Antalya’da yaşanan iş kazalarında toplam 6 işçi hayatını kaybetti. İzmir’de çöken iskele 2 işçinin canını alırken, Çanakkale’de bir işçinin başına demir çarptı. Bolu’da rende makinesine giren işçi öldü. Gaziantep ve Antalya’da 2 işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Demir iskele çöktü

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir’in çiğli ilçesinde 7 katlı inşaatın dış cephe sıvasını yapmak için iskele kurup çalışmaya başlayan dört sıva ustasının üstünde durduğu tahta bir anda kırıldı. İki işçi iskelede tutunmayı başarırken ikisi de evli ve üç çocuk babası olan Mithat Kocatepe ile Metin Kaptan, metrelerce yüksekten düştü. İkinci kattaki beton zemine çakılan Kaptan ile dün işe başladığı öğrenilen ve toprak zemine yüz üstü düşen arkadaşı Kocatepe ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri işçilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Halatları yoktu

Kazayı öğrenip olay yerine gelen Kaptan ve Kocatepe’nin yakınları, sinir krizi geçirdi. İşçilerin güvenlik halatı kullanmadığı belirtildi. Öte yandan aynı firmada çalışan bir başka işçinin de yaklaşık üç ay önce benzer şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki işçinin cesetleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Rende makinesinde parçalanarak öldü

Bolu’da 19 Nisan Cumartesi günü meydana gelen olayda tavuk entegre tesisinin kesimhane bölümünde yeni bir rende cihazı kurmak için Ankara’da bulunan bir firmadan görevliler geldi. Elektrik tesisatının kapatılmasının ardından servis elemanı Cuma Cılır, kurulumu yapılan rende makinesinin içerisine ölçü almak için girdi. Bu sırada kesimhanedeki bölümde çalışma olduğundan habersiz olan işçilerden M.K., şalteri açtı. Rende makinesinin içinde olan Cuma Cılır parçalanarak feci şekilde can verdi. Olayın ardından gözaltına alınan fabrika işçisi M.K., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

15 metreden düştü

Antalya’nın Alanya ilçesinde otel inşaatında çalışan 30 yaşındaki Seyit Sazak, 6’ncı kattaki iskelede dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Düşmenin şiddetiyle hemen hayatını kaybeden Sazak’ın cenazesi, Jandarma ve savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu’na götürüldü.

Başına demir çarptı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sondaj çalışmasına katılan üç işçiden, Bahattin Bilgiç’in başına sondaj makinesinden demir parçası düştü. Kask takmadığı belirlenen Bilgiç, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 2 kiloluk demir parçasının çarpmasıyla ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bilgiç, tedaviye alındı. Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam yaşamını yitirdi.

Dengesini kaybetti

Gaziantep’te yapımı süren 11 katlı bir inşaatın en üst katında dış cephe yalıtımında çalışan işçilerden İdris Kayna, dengesini kaybederek aşağı düştü. Büyük gürültüyle yere düşerek ağır yaralanan Kayna, diğer işçilerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, yakınlarını yasa boğan işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.