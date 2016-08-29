"Yimpaş'ın eski yöneticisi olan AKP'li vekilin, Darbe Komisyonu üyesi olması kabul edilemez"

Yimpaşzedelerin avukatı Dr. Acun Papakçı, AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek’in darbe girişimini araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu’na üye olmasına itiraz etti. Papakçı, "1990’lı yılların sonunda Reşat Petek, Asya Finans’ın en büyük ortağı olarak gazetelerde reklamı yapılan Yimpaş Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi. Yimpaş ile FETÖ/PDY arasındaki bu ilişki 20 yıl öncesinde Yimpaş ve Asya Finans arasındaki ortaklık ilişkisi ile de örtüşüyor. Reşat Petek’e göre kendisi FETÖ/PDY tarafından kandırılanlardan biri. Bugün kendisi milletvekili ve Türkiye tarihinin en önemli olaylarından biri olan darbeyi soruşturacak komisyonun üyesi. Kandırılan Yimpaşzede olunca hayatlar kararıyor. Kandırılan Reşat Petek olunca işlerin yolunda gitmesini mağdurların anlamaları ve kabul etmeleri mümkün değil” diye konuştu.

Dr. Acun Papakçı'nın Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın sorularına verdiği cevapların bir kısmı şöyle:

- Yimpaş’la, Gülen cemaatinin en önemli ekonomi ayağı Asya Finans arasındaki ilişki nasıl başladı?

Yimpaş 1995’ten sonra Almanya’ya açılıyor. 1997 yılı ve sonrası toplanan paraların ne şekilde Türkiye’ye aktarılacağı sorusu ortaya çıkıyor. Bu sorunun cevabı da Asya Finans oluyor. 1996 yılı Ekim ayında kurulan Asya Katılım Bankası, 1997 yılı Ocak ayında doğrudan Yimpaş Holding A.Ş. ile Almanya’ya açılıyor. Para toplama faliyetinin öncüsü ve en büyüklerinden olan Yimpaş Holding A.Ş. bu finans kurumunun en büyük ortağı olarak toplanan paraların değerlendirileceği bir finans kurumu olarak kullanılıyor. Özellikle faizin günah olduğu söylemi ile toplanan paralar faiz ile çalışmayan bir banka üzerinden değerlendiriliyor. Dini söylemlerle kanuna aykırı olarak toplanan milyonlarca mark, bu şekilde Yimpaş Holding A.Ş. tarafından ortağı olduğu bu finans kurumu üzerinden Türkiye’ye aktarılıyor. FETÖ’nün mali altyapısını oluşturan Asya Finans’ın ve en büyük ortağı Yimpaş Holding, gurbetçiyi mağdur ederek büyüyor. Siyasilerin desteğiyle dünyanın en büyük dolandırıcılıklarından biri gerçekleşmiş oluyor.

- Petek ile Yimpaş ilişkisi ne zaman başlıyor?

Yürütülen faaliyet izinsiz halka arz, bankacılık kanununa muhalefet, dolandırıcılık gibi bir çok açıdan suç teşkil ediyor. SPK’nin para toplama faaliyeti sona erdikten ve iş işten geçtikten sonra bu şirketlerin üzerine gitmesi sonucu şirket yöneticileri hapis cezalarına çarptırılıyor. Yimpaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar hapse giriyor. Bu suçların işlendiği zamanda, hukuka aykırı fiilleri soruşturmakla görevli olan şirketin merkezinin bulunduğu Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı bu faaliyetleri soruşturmuyor. Bu dönemde Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek. Para toplama faaliyetlerinin en yoğun olduğu ve Asya Finans ile ortaklıkların kurulduğu bu dönemde, 1999’da kendi isteği ile ayrılıncaya kadar Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyor. Ayrıldıktan hemen sonra aynı şehirde iş buluyor ve Yimpaş şirketlerinin yönetim kurulu üyesi oluyor. Hatta zamanında hakkında tutuklama kararı bile veriliyor.

"Tamamen duygusal bir ilişki"

- Bir zamanlar İslami holdingleri araştırmak için de TBMM araştırma komisyonu kurulmuştu...

Reşat Petek’in YİMPAŞ’ın faaliyetlerini engellememesini, özellikle Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılarak Yimpaş Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle bir hata olarak görmesi mümkün değil. Yimpaş mağdurları mağduriyete engel olmayan Reşat Petek’i de sorumlu tutmakta. Ayrıca Reşat Petek’in yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldıktan sonra çalışmaya başladığı hukuk bürosunun ortağının FETÖ/PDY ile yakın olan ve bugün bir çok üyesi tutuklanan Tuskon’un avukatı olması da sürpriz değil. Sonuçta Reşat Petek, Asya Finans’ ın en büyük ortağı olarak gazetelerde reklamı yapılan Yimpaş Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi. Yimpaş ile FETÖ/ PDY arasındaki bu ilişki 20 yıl öncesinde Yimpaş ve Asya Finans arasındaki ortaklık ilişkisi ile de örtüşüyor. Dolayısı ile Reşat Petek’in Fethullah Gülen’i övmesi deyim yerindeyse tamamen duygusal. Bu duygusallığın bugün de devam etmediğine inanmak için mağdurları ikna edecek delil de yok.

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