Yılmaz Vural'dan Novikovas ve Gomes'e tepki: Allah sabır veriyor; birkaç sene önce olsa adam gibi döversin içeride

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Oyundan alındığı için tepki gösteren Novikovas ve oyuna girmeyi reddeden Gomes ile ilgili konuşan Vural, "Allah sabır veriyor; birkaç sene önce olsa adam gibi döversin içeride" dedi.

Oyundan aldığı için futbolcusunun (Novikovas) kendisine küfür ettiği belirten Vural, "Maç 3-3 bitebilirdi. İkinci yarı bizim 5, Fenerbahçe'nin 4 pozisyonu var. O kadar net 2 pozisyon yakaladık ki, gol diye ayağa kalktım. Bunları atsak, farklı olabilirdi maç. Fenerbahçe son 15 dakika oyunda yoktu. İlk yarı kötüydük ama ikinci yarı karakter koyduk. Bir başka oyuncuyu oyundan çıkardık diye bana soyunma odasına küfür etmiş. Bana bir de, küfür. Ahlaksız... Ulan burası dingonun ahırı mı? Allah sabır veriyor. Birkaç sene önce olsa adam gibi döversin içeride" diye konuştu.

"Burası dingonun ahırı mı?"

Maçta oyuna girmek istemeyen Gomes hakkında da konuşan Vural, "Gomes oyuna girmek istemedi, ayağım iyi değil dedi, hiçbir şeyi yok, oynamak istemedi. Maç öncesinde ekonomik olarak sıkıntıları olduğu için oynamak istemiyor. Rica ettim, sana ihtiyacımız var, oyuna gir dedim, girmem dedi. Yabancıyı serbest bırakmak isteyen zihniyete sesleniyorum. 2 ay paralarını almasınlar, takımın içinde olduğunu unutup UEFA'ya şikayete gidiyorlar. Ben de çoğu zaman alamadım. Biz ne yapalım?" dedi.

Oyuncularının küstahlık yaptığını belirten Vural, "Gomes ve Novikovas acayip küstahlık yaptı, yönetimden rica edeceğim bunları mümkünse otele bile getirmesinler. Biz kimsenin oyuncağı değiliz. Burası dingonun ahırı mı?" ifadelerini kullandı.

Yabancı sınırlaması için çağrıda bulunan Vural, "Bütün yönetici arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanım sizden de istirham ediyorum çünkü bu konuda çok yakınsınız bize. Maalesef yabancılar bize neler yapıyorlar görün" diyerek sözlerini noktaladı.

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