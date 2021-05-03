Yılmaz Vural ikna edemedi; Ricardo Gomes oyuna girmeyi reddetti

Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan BB Erzurumspor yedek kulübesinde ilginç bir olay yaşandı.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, geçtiğimiz hafta içi oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine göre ilk 11’de iki değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, cezalı Emrah Başsan’ın yerine Novikovas’a, Ricardo Gomes yerine ise en uçta Oltan Karakullukçu’ya şans verdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ilginç bir olay yaşandı. BB Erzurumspor'un hücum oyuncularından Ricardo Gomes, 60. dakikada oyuna girmeyi reddetti. Yılmaz Vural, oyuncusu ile bir süre konuştu ancak ikna edemedi. Bunun üzerine Yılmaz Vural, Cenk Ahmet'in yerine Bogdan Butko'yu oyuna dahil etti.

Fenerbahçe karşısında yedek başlayan Ricardo Gomes, bu sezon BB Erzurumspor formasıyla 30 maça çıktı ve bunların 26'sına 11'de başladı.