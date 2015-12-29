Yılmaz Vural bir maç dayanabildi, İlhan Cavcav yarım sezonda 5. teknik direktörü gönderdi!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, 6 gün önce getirdiği teknik direktör Yılmaz Vural'ın görevine son verdi. Yılmaz Vural, bu sezon Gençlerbirliği'nden gönderilen 5. teknik adam oldu.

Sezona Baxter ile başlayan, sonrasında tecrübeli hocayı gönderip Mehmet Özdilek ile anlaşan Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Şifo'ya da kapıyı göstermişti. Geçici olarak Mustafa Kaplan takımı idare ederken son olarak Fuat Çapa takımın başına gelmiş, ancak Çapa'nın işine birkaç saat sonra son verildi.

Gençlerbirliği geçtiğimiz hafta Yılmaz Vural ile anlaştı, ancak Başkan Cavcav bu kez 1 maç dayanabildi. Eskişehirspor mücadelesini Başkent ekibi 2-0 kaybederken, karşılaşmanın ardından Yılmaz Vural ile Başkan İlhan Cavcav transfer konusunu masaya yatırdı. Cavcav'ın pek çok bölgeye direkt 11'de oynayabilecek isimler istediği ve listeyi hazırladığı öğrenildi.





Sorun çözülemedi



Cavcav ise devre arasında bu kadar takviye yapılmasını mantıklı görmedi. İkili arasında transferlerle ilgili anlaşmazlık çıkarken, sorun çözülemedi. Başkan, Yılmaz Vural ile yolları ayırdı. Vural'ın sözleşmesinin feshedilmesiyle yarım sezonda 5. teknik direktörü göndermiş olan Cavcav, Yılmaz hocadan önce Fuat Çapa'yı Türkiye'ye çağırmış ancak anlaşmadan geri yollamıştı.



İkisi de rekorların adamı



Gençlerbirliği, Yılmaz Vural'ın hocalık kariyeri boyunca çalıştırdığı 30. kulüp olurken, İlhan Cavcav ise tam 44 kez teknik adam değişikliği yaptı.

Cavcav'ın Sergen Yalçın ya da Mesut Bakkal'dan birini teknik direktörlüğe getirmesi bekleniyor.