T24 LogoT24 Logo
Spor

İlhan Cavcav: Fırat Aydınus'u canı gönülden kahrederek kutluyorum

"Son dakikada lehimize olan bir penaltıyı vermemekle..."

22 Eylül 2015 11:48

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, hakem Fırat Aydınus'un karşılaşmadaki yönetimini eleştirerek, "Allah, böyle değerli hakemleri Türk futbolunun başından eksik etmesin, Sayın Fırat Aydınus'u canı gönülden kahrederek kutluyorum" dedi.

      
"Fikret Orman'ın sözlerinin tesirinde kalmış"


Hürriyet'te yer alan habere göre, futboldan anladığını, 40 yıldır yöneticiliğin, 60 senedir de futbolun içinde olduğunu kaydeden Cavcav, "Son dakikada lehimize olan bir penaltıyı vermemekle bu değerli hakem kardeşimiz, Sayın Fikret Orman kardeşimin bir haftadır söylediği sözün tesiri altında kalmış" yorumunu yaptı.
      
Cavcav, "Maçın sonucunu hakem mi belirledi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
      
"Geçen sene Sayın Fırat Aydınus'un yönettiği Fenerbahçe maçı şöyle olmuş, böyle olmuş, ben de hakem olsam böyle hareket ederim. O bakımdan Allah, böyle değerli hakemleri Türk futbolunun başından eksik etmesin. Sayın Fırat Aydınus'u canı gönülden kahrederek kutluyorum."
      
"Federasyona bir tepkiniz olacak mı?" sorusunu ise Cavcav, "Kime anlatacağım, hangi federasyona?" şeklinde yanıtladı.

ETİKETLER

ilhan cavcavkahrederekhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24