İlhan Cavcav: Fırat Aydınus'u canı gönülden kahrederek kutluyorum

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, hakem Fırat Aydınus'un karşılaşmadaki yönetimini eleştirerek, "Allah, böyle değerli hakemleri Türk futbolunun başından eksik etmesin, Sayın Fırat Aydınus'u canı gönülden kahrederek kutluyorum" dedi.



"Fikret Orman'ın sözlerinin tesirinde kalmış"



Hürriyet'te yer alan habere göre, futboldan anladığını, 40 yıldır yöneticiliğin, 60 senedir de futbolun içinde olduğunu kaydeden Cavcav, "Son dakikada lehimize olan bir penaltıyı vermemekle bu değerli hakem kardeşimiz, Sayın Fikret Orman kardeşimin bir haftadır söylediği sözün tesiri altında kalmış" yorumunu yaptı.



Cavcav, "Maçın sonucunu hakem mi belirledi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Geçen sene Sayın Fırat Aydınus'un yönettiği Fenerbahçe maçı şöyle olmuş, böyle olmuş, ben de hakem olsam böyle hareket ederim. O bakımdan Allah, böyle değerli hakemleri Türk futbolunun başından eksik etmesin. Sayın Fırat Aydınus'u canı gönülden kahrederek kutluyorum."



"Federasyona bir tepkiniz olacak mı?" sorusunu ise Cavcav, "Kime anlatacağım, hangi federasyona?" şeklinde yanıtladı.