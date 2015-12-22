T24 LogoT24 Logo
Spor

İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'nin başına getirdiği Fuat Çapa'yı birkaç saat sonra kovdu!

Cavcav konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çapa ile anlaşma sağlanamadığı için kendisine teşekkür edildiğini" belirtti

22 Aralık 2015 20:44

Daha önce 1 maçta, hatta sezon öncesi hazırlıklarında resmi maça çıkmadan teknik direktör gönderen İlhan Cavcav'ın, bu kez Fuat Çapa ile anlaşmaya vardıktan birkaç saat sonra yollarını ayırması şaşkınlık yarattı. 47 yaşındaki hoca, daha önce Gençlerbirliği'nde iki kez görev yapmıştı. Cavcav konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çapa ile anlaşma sağlanamadığı için kendisine teşekkür edildiğini" belirtti.

Türk teknik direktörler hakkında yaptığı "Birkaçı hariç hepsini cebimden çıkarırım" açıklaması ile gündem yaratan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, eşine az rastlanır bir icraata daha imza attı. Gençlerbirliği Başanı , takımın başına geçmesi için anlaştığı Fuat Çapa'yı birkaç saat içinde geri gönderdi.

NTV Spor'un haberine göre; Başkent ekibinde yeni bir teknik direktörle anlaşılana kadar takımı altyapı hocası Mustafa Kaplan'ın çalıştırmaya devam edeceği öğrenildi.   

 

Dosyası kabarık

 

Fuat Çapa ile yollarını ayıran İlhan Cavcav, başkanlık kariyeri boyunca teknik adamlar ile yaşadığı sıra dışı olaylarla dikkati çekti.

Bu sezon başı anlaştığı Stuart Baxter'ı henüz ikinci haftada gönderen Cavcav, 1987'de daha da sabırsız davranıp Hüsnü Macurni'nin biletini ilk maçın ardından kesmişti. Cavcav döneminde daha maça bile çıkmadan gönderilen bir isim de olmuştu. Kemal Özdeş, geçen sezon başında göreve gelmiş, ama daha takımı lige hazırlarken, transfer konularında Cavcav ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hiçbir maça çıkamadan gönderilmişti.

 

ETİKETLER

ilhan cavcavgençlerbilirği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24