İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'nin başına getirdiği Fuat Çapa'yı birkaç saat sonra kovdu!

Daha önce 1 maçta, hatta sezon öncesi hazırlıklarında resmi maça çıkmadan teknik direktör gönderen İlhan Cavcav'ın, bu kez Fuat Çapa ile anlaşmaya vardıktan birkaç saat sonra yollarını ayırması şaşkınlık yarattı. 47 yaşındaki hoca, daha önce Gençlerbirliği'nde iki kez görev yapmıştı. Cavcav konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çapa ile anlaşma sağlanamadığı için kendisine teşekkür edildiğini" belirtti.

Türk teknik direktörler hakkında yaptığı "Birkaçı hariç hepsini cebimden çıkarırım" açıklaması ile gündem yaratan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, eşine az rastlanır bir icraata daha imza attı. Gençlerbirliği Başanı , takımın başına geçmesi için anlaştığı Fuat Çapa'yı birkaç saat içinde geri gönderdi.

NTV Spor'un haberine göre; Başkent ekibinde yeni bir teknik direktörle anlaşılana kadar takımı altyapı hocası Mustafa Kaplan'ın çalıştırmaya devam edeceği öğrenildi.

Dosyası kabarık

Fuat Çapa ile yollarını ayıran İlhan Cavcav, başkanlık kariyeri boyunca teknik adamlar ile yaşadığı sıra dışı olaylarla dikkati çekti.

Bu sezon başı anlaştığı Stuart Baxter'ı henüz ikinci haftada gönderen Cavcav, 1987'de daha da sabırsız davranıp Hüsnü Macurni'nin biletini ilk maçın ardından kesmişti. Cavcav döneminde daha maça bile çıkmadan gönderilen bir isim de olmuştu. Kemal Özdeş, geçen sezon başında göreve gelmiş, ama daha takımı lige hazırlarken, transfer konularında Cavcav ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hiçbir maça çıkamadan gönderilmişti.