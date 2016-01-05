Yılmaz Özdil'in 'Führer' yazısı sosyal medyada tartışma yarattı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlık için verdiği tartışma yaratan Hitler Almanya'sı örneği üzerinden kaleme aldığı yazısı Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. "Ruh hastası Adolf, başbakandı. 1934’te referandum yaptı. 'Hem başbakanlık makamını, hem cumhurbaşkanlığı makamını, ikisini birden üstleneyim mi?' diye sordu. Yüzde 90 evet çıktı. Führer oldu" diyen Özdil, "Bedava makarna verdi, bedava kömür verdi, führer seçildi. Rejimi değiştirip başkan olmak için illa partilerarası mutabakata, anayasa değişikliğine filan gerek yoktur. Avanta kömür yeterlidir" görüşünü dile getirdi.

Özdil'in Sözcü'de "Führer" başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2016) yazısı şöyle:

Asrın liderimiz başkanlık sisteminden bahsederken, zart diye Hitler örneği verdi. Elbette takdir ettiği için değil, olumsuz örnek olarak verdi. Ama belki, özellikle gençlerimiz merak edebilir, Hitler nasıl başkan olabildi?

*

(Bu mevzu üzerine kitaplar, ansiklopediler yazılabilir. Naçizane, iki posterle özetlemeye gayret edeyim.)

*

Ruh hastası Adolf, başbakandı. 1934’te referandum yaptı. “Hem başbakanlık makamını, hem cumhurbaşkanlığı makamını, ikisini birden üstleneyim mi?” diye sordu. Yüzde 90 evet çıktı. Führer oldu.

*

Bu referandumdan önce, Almanya’nın her tarafını bir numaralı posterle donatmıştı. “Kış Yardımı”nın posteriydi. Battaniyeye sarınmış bir fakir fukara yaşlı kadıncağızla bir garip gureba yavrucak ve onlara uzanan şefkatli kolları gösteriyordu. Üzerinde “hiç kimse aç kalmamalı, hiç kimse üşümemeli” yazıyordu. Gayet netti… Bedava makarna verdi, bedava kömür verdi, führer seçildi.

*

(Peki, avanta kömür dağıtarak führer olduğundan emin miyiz? İki numaralı poster sayesinde, eminiz.)

*

Führer unvanını halkın desteğiyle yasal çerçeveye oturtan Hitler, 1936’da bi referandum daha yaptı. Aslında genel seçim yapılacaktı, referandumu genel seçimle birleştirdi. “Tek soru”lu referandumdu.

*

Birinci dünya savaşının sonundaki barış antlaşması gereğince, Ren bölgesi silahtan arındırılmıştı. Almanya’nın bu bölgede asker bulundurması yasaklanmıştı. Hitler’in referandumunda işte bu soruluyordu: “Ren bölgesini işgal edelim mi, etmeyelim mi?”

*

Yüzde 99 evet çıktı. Bu sonucun sonucuyla, hem parlamentonun tamamı Nazilerden oluştu, hem de dünya savaşı çıktı.

*

Sapık fikirlerini halk oyuyla meşrulaştıran Hitler, 1936 referandumundan önce Almanya’nın her tarafını iki numaralı posterle donatmıştı. Üzerinde “hiçbir Alman üşümemeli, Führer size 11.5 milyon metreküp kömür verdi, Keops piramidinin dört katıdır, siz de oyunuzu ona verin” yazıyordu. Yani… “Aldığınız avantanın karşılığını verin, nankörlük etmeyin” yazıyordu.

*

Demem o ki…

*

Rejimi değiştirip başkan olmak için illa partilerarası mutabakata, anayasa değişikliğine filan gerek yoktur. Avanta kömür yeterlidir.

Twitter'da Özdil'in yazısı hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle: