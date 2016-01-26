Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na: Açıkla guguk kuşu, Atatürk'ün resmini çöpe atan CHP'li kim?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde bir CHP milletvekilinin Meclis’teki odasının duvarındaki Atatürk posterini indirip çöpe attığı iddiasına yer verdi. Özdil, yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘guguk kuşu’ ifadesini kullanırken, CHP’li milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin Atatürk posterini çöpe atan vekilin kim olduğunu bildiklerini ancak sustuklarını ileri sürerek sert ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisi hakkında bildiklerini açıklaması için Salı gününe kadar süre verdiğini de hatırlatan Özdil, ‘’Ben de Kılıçdaroğlu’na kendi bildiklerini açıklaması için salı gününe kadar süre veriyorum’’ dedi. Özdil, iddiayı ortaya atan gazeteci Talat Atilla’ya açılan 100 bin liralık tazminat davasına da değindi.

Özdil’in yazısı şöyle:

Gazeteci Talat Atilla, internet haber sitesi Türktime’da duyurdu. Şehitler, ölümler derken, bir türlü yazmaya fırsat bulamadık.

Yeni chp milletvekillerinden biri TBMM’deki odasının duvarında bulunan Atatürk resmini indiriyor, çöp kutusunun yanına koyuyor, “artık yeni şeyler söylemek lazım” diyor. Atatürk eski yani… Bunlar yeni chp… Aylin Nazlıaka ve bazı chp milletvekilleri bu kepazeliğe şahit oluyor, meclis kulisinde sohbet ederken öbür milletvekillerine anlatıyor. Ancak… Atatürk resmini çöp kutusuna atan milletvekilinin ismini söylemiyor. Talat Atilla bu mevzuyu öğreniyor, yazıyor. Vay sen misin… Talat Atilla’ya Aylin Nazlıaka tarafından 100 bin liralık dava açılıyor, savcılık marifetiyle bilgisayarına ve cep telefonuna el konulması, Türktime sitesinin kapatılması talep ediliyor.

Atatürk’e her türlü iğrenç hakareti yağdıran şeriatçı gazeteye taziye mesajı göndereceksiniz… Atatürk’ün resmini kim indirdi diye soran gazeteciyi mahkemeye vereceksiniz, öyle mi?

Yok öyle!

Para cezasıyla tehdit etmek, bilgisayarına el koydurmak, siteyi kapattırmak filan… “Diktatör bozuntuluğu”na mı özendiniz?

Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer, Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, gazeteci chp milletvekilleri… Talat Atilla’nın merak ettiğini siz merak etmiyor musunuz kardeşim? Neden ölü balık taklidi yapıyorsunuz?

Aylin Nazlıaka’yı ısrarla arayıp soruyorum, Atatürk’ün resmini kimin indirdiğini söylemiyor. Aylin Nazlıaka bunun karşılığında mı parti meclisine sokuldu? Konuşmasın diye mi ödüllendirildi?

Hatta deniyor ki… Aylin Nazlıaka’yla beraber, Atatürk’ün resmini çöp kutusuna atan milletvekili de parti meclisine sokuldu. Doğru mu?

İzmir milletvekili Aytun Çıray, sırf bu rezilliği protesto etmek için parti meclisine aday olmadığını açıkladı. Haluk Koç, Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, sizler hangi yüzle o koltuklara kuruluyorsunuz?

Hatırlarsınız… Dün toprağa verdiğimiz rahmetli Kamer Genç, meclis kürsüsüne çıkıyor ve Atatürk’ü yok saymaya çalışanlara “Atatürk olmasaydı siz hangi devletin vatandaşı olurdunuz?” diye soruyordu. Atatürk olmasaydı, siz hangi devletin milletvekili olurdunuz?

Teğmen Mehmet Ali Çelebi, sallayıp duruyordun Mustafa Kemal’in askeriyim filan… Atatürk’ün resmini çöp kutusuna atanla aynı parti meclisinde oturuyorsun, nasıl olacak şimdi bu askerlik işi?

Aykut Erdoğdu, Özgür Özel, Dursun Çiçek, İlhan Cihaner, Akif Hamzaçebi, Aytuğ Atıcı… Bu kadar mı biat ettiniz arkadaş? Bu kadar mı ödünüz kopuyor konuşmaya? Atatürk’ün resmini çöp kutusuna atan Akp milletvekili olsa, ortalığı ayağa kaldırmaz mısınız?

Hdp kongresinde bile Atatürk posteri vardı. İbrettir. Atatürk’ün resmini çöp kutusuna atanı açıklamazsanız, insan içine nasıl çıkacaksınız?

Size oy verenleri şapşal mı zannediyorsunuz? Unutulur gider diye mi düşünüyorsunuz? Bu pespayeliği yurttaşlara duyurmayacağımızı, yanınıza bırakacağımızı mı sanıyorsunuz?

Siz bizi halk tv mi zannettiniz emmioğlu?

Atatürk’ün resmini çöp kutusuna atan milletvekilini, bizzat parlatan, pohpohlayan… Sonra da bu utanmazlık hiç konuşulmasın, öğrenilmesin, sorgulanmasın diye üstünü örtmeye çalışan… Goygoycu halk tv gibi davranacağımızı mı sanıyorsunuz?

Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında bildiklerini açıklaması için Tayyip Erdoğan’a salı gününe kadar süre verdi. Ben de Kılıçdaroğlu’na kendi bildiklerini açıklaması için salı gününe kadar süre veriyorum.

Açıkla guguk kuşu…

Atatürk’ün resmini çöp kutusuna atan yeni chp milletvekili kim?