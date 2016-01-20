Yılmaz Özdil: Bu ülkenin şuurlu yurttaşlarını tenzih ederim, gerisinin kıçına sarımsak bile sürsek nafile

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin değerlendirmesinde, halkın magazinsel haberlerini gündemle ilgili haberlerden çok daha fazla merak ettiğini ve bu haberlere kafa yormasını eleştirdi.

“Bir günde altı şehit” haberi eften püften sayıda tıklanırken, en çok hangi haber okundu, rekor kırdı biliyor musunuz? “Çorabınıza soğan dilimi koyun” haberi" diyen Özdil, "Odanıza soğan koyarsanız, solunum yollarınızı açıyormuş, göğsünüzü soğanla ovarsanız, balgam söktürüyormuş, çorabınıza soğan dilimi koyarsanız, romatizmaya iyi geliyormuş. Bu ülkenin şuurlu, duyarlı yurttaşlarını tenzih ederim, gerisinin kıçına sarımsak bile sürsek, nafile kardeşim" dedi.

Özdil'in Sözcü'de "Çoraba soğan dilimi koyun" başlığıyla yayımlanan (20 Ocak 2015) yazısı şöyle:

“Yılbaşından bu yana kaç şehit verdik?” diye sor, bilen çıkmaz.

“Arda son maçta kaç asist yaptı?” diye sor, en az iki kişiden biri bilir.

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“1128 akademisyenin imzaladığı bildiriden, üç tane akademisyenin ismini sayabilir misiniz” diye anket yapsak, kaç kişi sayabilir?

Sinem Kobal’ın yüzüğünden istisnasız herkesin haberi var.

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“Türkiye bölünüyor mu?” diye manşet at, kimsenin umurunda değil.

“Ünlü çift ayrılıyor mu?” haberini tek sütuna koy, hücuma uğrasın.

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Bu yüzden… Çok okunan gazetelerin internet sayfalarını yöneten arkadaşlara rica ettim, tıklanma rakamlarını sordum.

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“İstanbul’da okullara kar tatili var mı?” haberi, “Kilis’te okula katyuşa füzesi düştü” haberinin üç misli okunmuş iyi mi… Tarihimizde ilk defa, hem de çocuklar dersteyken okula füze yağıyor, lütfedip merak etmiyor, kendi çocuğunun okuduğu okula kar yağacak mı, meraktan delirecek, valilik açıklayana kadar elli defa aynı haberi tıklıyor.

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“Prenses Kate Middleton’ın kızkardeşi Pippa, yeni sevgilisiyle ayrı eve taşınıyor” haberi, “Hakkari ve Şırnak şehir merkezleri, Cizre ve Yüksekova’ya taşınıyor” haberinin on misli okundu.

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“İşte Acun’un Survivor’a götüreceği sürpriz isimler”i okuyanların sayısı, “işte Chp’nin parti meclisi listesi”ni okuyanların yirmi misli.

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“Tuğçe Kazaz canlı yayında herkesi saygı duruşuna davet etti” haberini okuyanların sayısı, “Davutoğlu’ndan Londra’da çok kritik açıklamalar” haberinin otuz misli.

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“Bir günde altı şehit” haberi eften püften sayıda tıklanırken, en çok hangi haber okundu, rekor kırdı biliyor musunuz? “Çorabınıza soğan dilimi koyun” haberi… Odanıza soğan koyarsanız, solunum yollarınızı açıyormuş, göğsünüzü soğanla ovarsanız, balgam söktürüyormuş, çorabınıza soğan dilimi koyarsanız, romatizmaya iyi geliyormuş.

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Bu ülkenin şuurlu, duyarlı yurttaşlarını tenzih ederim…

Gerisinin kıçına sarımsak bile sürsek, nafile kardeşim.