Yılmaz Özdil: Kılıçdaroğlu'nu yine başkan seçmek sadece geri zekâlılık değil!..

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü yazarı, genel başkan seçildiğinden beri kurultaylardan galip çıkan ancak hiçbir seçimi kazanamayan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Dün 36. kurultayını yapan ve genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçen CHP'ye tepki veren Özdil, Kemal Kılıçdaroğlu için 'guguk kuşu' benzetmesi yaptı, CHP için de "En geç 8-9 kurultay sonra AKP'yi devirirsiniz" dedi.

Yılmaz Özdil'in "Sıkın dişinizi… En fazla dokuz kurultay sonra tamamdır bu iş" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2016) yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

2010 referandumunu Akp kazandı. Guguk kuşu seçmen kağıdı çıkarmayı unuttu, oy kullanamadı. “Ben İstanbul’da kayıtlı olduğumu sanıyordum, talihsizlik oldu, her şeye rağmen olumlu sonuç aldık, iyiye işarettir, Akp çöküyor” dedi.

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Sonra Chp kurultay yaptı, guguk kuşu kazandı. Che Guevara bereli posteri asıldı, “Yeni Che” diye alkışlandı. “Yenilendik, iktidara koşuyoruz” dedi.

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2011 genel seçimini Akp kazandı. Guguk kuşu kaybetti. Yüzde 30’un altında alırsam çeker giderim demişti, yüzde 26 aldı. “Yeni oydaşlar kazandık, 12 Eylül’den bu yana en başarılı dönemimizdeyiz, bir sonraki seçimde iktidarız” dedi.

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Sonra Chp üç defa kurultay yaptı, üçünü de guguk kuşu kazandı. “Gandi” diye alkışlandı. “Yenilendik, iktidara koşuyoruz” dedi.

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2014 yerel seçimini Akp kazandı. Guguk kuşu kaybetti. “Çıkan sonucu başarısızlık olarak görmüyorum, bir çizgimiz var, sevindirici, kararlılıkla yukarıya gidiyor” dedi.

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2014 cumhurbaşkanlığı seçimini Akp kazandı. Guguk kuşu kaybetti. “Bu seçimin galibi Erdoğan değildir, sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’dur, siyaset dünyamız çok önemli bir aktör kazandı, bugün seçim olsa yine sayın İhsanoğlu’nu aday gösterirdim” dedi.

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Sonra Chp kurultay yaptı, guguk kuşu kazandı. “Dersimli” diye alkışlandı. Karaoğlan unutulmuş, Che boşverilmiş, Gandi mazide kalmış, Dersimli olmuştu. “Yenilendik, iktidara koşuyoruz” dedi.

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7 haziran 2015 genel seçimini Akp kazandı. Guguk kuşu kaybetti. Oylarımız düşerse istifa ederim demişti, oyları düştü. Zafer konuşması yaptı, “baskıcı dönemi sona erdirdik, bizim açımızdan sorun yok, memnunum, istifamı gerektirecek bir sonuç değil” dedi.

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1 kasım 2015 genel seçimini Akp kazandı. Guguk kuşu kaybetti. “Durumumuz olumlu, güzel bir seçim geçirdik” dedi. “İstifa edecek misiniz?” diye sordular. “Chp’yi diğer partilerle karıştırmayın” dedi.

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Sonra Chp kurultay yaptı, guguk kuşu kazandı. Kürtçe pankartlar asıldı, “Aşiti” diye alkışlandı. Bu yazıyı kaleme aldığım dakikalarda henüz konuşmamıştı ama, “yenilendik, iktidara yürüyoruz” diyecektir.

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Sizi bilmem…

Ben ikna oldum.

En fazla sekiz dokuz kurultay sonra Akp’yi mahvedecektir!

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Ve… Yedi defa kaybetmiş biri hâlâ “rakipsiz” genel başkan seçiliyorsa, bunu sadece gerizekalılıkla tarif etmek yeterli değildir. En başta CIA kontrolündeki İpekyolu Enstitüsü’nü, Sorosçu Tesev’i, elçiliklerden beslenen basın finolarımızı, Akp yandaşı-tetikçi gazetecileri ekrana çıkarıp namuslu gazetecilere iftira atan Halk Tv’yi, İpekyolu Enstitüsü’nün raporundan filan haberi olmayan, şelaleye sürüklenen kütük misali, akıntıya kapılan chp kadrolarını tebrik etmek gerekir.