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Politika

Yılmaz Özdil'den AKP seçmenine: Senin halini düşünmekten yorulduk, gerisini sen düşün kardeş

"Kendi bilir; teklif var, ısrar yok..."

03 Kasım 2015 14:54

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 1 Kasım seçimi sonuçlarına ilişkin olarak AKP'li seçmene seslenerek, Biz her zamanki hayatımıza devam edeceğiz, Ama o yenilgiden ders almıyor. Bari çocuklarına yazık etme diyoruz. Sana ne diyor. E, kendi bilir. Teklif var, ısrar yok. Kazanarak kaybettiğini öğrenecek" dedi. Özdil, Sözcü'de kaleme aldığı bugünkü yazısının başlığında "Senin halini düşünmekten yorulduk, gerisini sen düşün kardeş" ifadesini kullandı.  

Yılmaz Özdil'in yazısı şöyle:

Yenilgi, eğitimdir.

Ders almayı bilirsen eğer.

*

Biz mesela…

Tiyatroya gideceğiz.

Eskisi gibi.

Konsere gideceğiz.

Her zamanki gibi.

Bale seyredeceğiz.

Resim sergisi gezeceğiz.

Gazete okuyacağız.

Kitap okuyacağız.

Akıldan yana olacağız.

Bilime kulak vereceğiz.

Dünyayı takip edeceğiz.

Çalışacağız, üreteceğiz.

Eğleneceğiz aynı zamanda.

Yazları tatile gideceğiz.

Yüzeceğiz, güneşleneceğiz.

Kızlı-erkekli… Güleceğiz.

Saçmalıklarla gırgır geçeceğiz.

Çocuklarımızı fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür büyüteceğiz, kızlarımızı eşit birey şuuruyla yetiştireceğiz, özgürlük uçuşacak saçlarından, duygularına pranga vurmayacaklar, oğullarımızı badem yapmayacağız, babalarına bile biat etmeyecekler.

Önümüz yılbaşı…

Umutlarımızı tazeleyeceğiz.

Dans edeceğiz.

(Vals yapmaya niyetim var.)

Şarkılar söyleyeceğiz.

Birer kadeh illa ki parlatacağız.

“Noel baba düzgün adam olsaydı, evlere bacadan girmezdi” diyen arkadaşla aynı partiye oy vermediğimiz için, mutlu olacağız.

*

Daima nasılsak, aynen öyle yaşamaya devam edeceğiz.

*

Çünkü hayat, insanın başına hayatta bi kere gelir. Kıymetini bileceğiz.

*

O ise…

Yenilgiden ders almıyor.

Hayatından dört sene daha kaybetti, kazandığını sanıyor, seviniyor.

Kornaya basarak tur atıyor.

*

Ömrünü çarçur etme diyoruz.

Hayır, böyle şahane diyor.

Bari çocuklarına yazık etme diyoruz.

Sana ne diyor.

*

E, kendi bilir.

Teklif var, ısrar yok.

Kazanarak kaybettiğini öğrenecek.

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