Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman için Diyanet'e "Cesetleri camilere sokulmasın" çağrısı yapan Ebubekir Sifil hakkında takipsizlik kararı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve Tele 1 televizyonu programcısı Cüneyt Akman için "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" diyen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil hakkında savcılık, takipsizlik kararı verdi. Kararda, Sifil’in "fikir özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkını kullanması dışında atılı suçları işlediğine dair soyut iddiadan başka delil olmadığı" gerekçe gösterildi.

Yılmaz Özdil'in avukatı Celal Ülgen aracılığıyla savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, "Şüpheli Ebubekir Sifil’in sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dini sembol ve değerlerle, duayla, namazla… alay edenler, kim olursa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın.' şeklindeki paylaşımıyla kendince İslam dışı olarak nitelediği gazetecilere karşı halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir" diyerek Sifil’in cezalandırılması istenmişti.

"Fikir açıklama hakkı yokmuş gibi…"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Ebubekir Sifil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Takipsizlik kararında, “İncelenen soruşturma evrakı kapsamında müştekinin kendisinin gazetesinde yazıp paylaştıkları açıklamalarının düşünce özgürlüğü hakkını kullanarak yazdığı yazılar olduğu, halkın bir kesimini bir kesimine karşı yağmur duasına çıktıkları bahanesiyle kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek olmadığını beyan ederken, Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu belirtildiği şüphelinin, düşünce özgürlüğü çerçevesinde fikir açıklama hakkı yokmuş gibi onun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla suç işlediğini, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve hakaret suçlarından hakkında iddianame düzenlenerek kovuşturma açılmasının istediği” ifadelerine yer verildi.

"Tirajı ve reytingi sözcü gazetesi kadar olmayan şüpheli…"

Savcılığın takipsizlik kararında Ebubekir Sifil'in paylaşımının düşünce özgürlüğü hakkı çerçevesinde yapılan bir paylaşım olduğu belirtilerek, “Tirajı ve reytingi Sözcü gazetesi kadar olmayan şüphelinin sosyal medya paylaşımındaki fikir beyanının da düşünce özgürlüğü hakkı çerçevesinde yaptığı bir paylaşım olduğu, bu fikirlerin peşine düşüp halkın bir kesimine yönelik herhangi bir eylem, kin ve düşmanlık sergileyen bir grup kalkışmasının da bugüne kadar olmadığı, müştekinin iddiasının soyut kaldığı” ifadeleri kullanıldı.

‘Soyut iddia' gerekçesiyle takipsizlik verildi

Savcılık, Ebubekir Sifil'in fikir özgürlüğü çerçevesinde eleştiri hakkını kullanması dışında atılı suçları işlediğine dair soyut iddiadan başka delil olmadığını kaydederek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

TIKLAYIN - Nihat Hatipoğlu'ndan "Cesetleri camilere sokulmasın" diyen Ebubekir Sifil'e tepki

TIKLAYIN - Yılmaz Özdil’den “Cenazesi camilerimize sokulmasın” diyen Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e: Cemevinden kaldırırlar müsterihim, sen düşün!