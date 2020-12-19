Yılmaz Özdil’den “Cenazesi camilerimize sokulmasın” diyen Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e: Cemevinden kaldırırlar müsterihim, sen düşün!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, hakkında “öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın” diyen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e tepki gösterdi. Özdil, “Camiye almazsan, cemevinden kaldırırlar, müsterihim. Sen düşün!” dedi.

"Erkeğin farklı illerde eşi olabilir" sözleriyle gündeme gelen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, sosyal medya hesabından Diyanet'e seslenerek, "Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü yazarı Özdil bugünkü yazısında Doç Dr. Sifil’e yanıt verdi. Bir dönem AKP'ye biat etmeyen ve ‘namazları kılınmayacak’ diye tehdit edilen rektörlerin tamamının “imha edildiğini” ifade eden Özdil, “2003 yılında akademisyenleri ‘cenaze namazınızı kılmayız haa’ diye tehdit edenler, 2020 yılında akademisyen sıfatıyla ‘cenaze namazınızı kılmayız haa’ diye tehdit savuruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bilim yuvası üniversitelerimizin, ışid zihniyetli tarikat yuvaları haline getirildiğinin hazin kanıtıdır bu” diyen Özdil devamında şunları kaydetti:

“Merdivenaltı ilkel eğitimleri nedeniyle İslamiyet'in temel felsefesinden bile haberi olmayan, din'i kendi tekelinde zanneden, camileri babasının tapulu malı zanneden yobazların… Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür üniversitelerimize kâbus gibi çöktüğünün kanıtıdır. Camiye almazsan, cemevinden kaldırırlar, müsterihim. Sen düşün!”

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