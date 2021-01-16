Yılmaz Özdil: Tartışılacak bir şey yok aslında, tabii ki aşıyı olamayacaksın canım kardeşim!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında sınırlı sayıda getirtilen Koronavirüs aşısının herkes tarafından yaptırılamayacağına dikkati çekerek, “Tartışılacak bir şey yok aslında. Tabii ki olamayacaksın canım kardeşim! Ejder meyveli smoothie içenler olacak, hava karardıktan sonra semt pazarının çöplerinden sebze toplamak zorunda kalanlar olamayacak” ifadelerini kullandı.

“170 milyon doza ihtiyacımız var, ne bu kadar aşımız var, ne de angajmanımız var, on kişiden birine yetecek kadar bile yok” eleştirisi getiren Özdil, “Torpili olan, parası olan, adamını bulan olacak, gerisi olamayacak” dedi.

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