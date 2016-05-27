Yılmaz Özdil: Tarihte bir ilk, Savunma Bakanı bir imam

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 64. hükümette Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı görevinde bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın, 65. hükümette Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle ilgili olarak, "İsmet Yılmaz sürpriz şekilde milli eğitime kaydırıldı, savunma bakanlığı koltuğu boşaltıldı, savunma bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Faruk Özlü tuhaf şekilde bilim bakanı yapıldı, hiç kimse nedenini anlamadı, Fikri Işık sürpriz şekilde milli savunma bakanı yapıldı. Çünkü, sayın basınımız henüz farkında değil. Savunma bakanı, imam. Tarihte ilk!" dedi.

Özdil ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın kuzeninin mafya usulü öldürüldüğünü ve cesedinin ormana atıldığını söyledi.

Yılmaz Özdil'in "Hükümetimizi tanıyalım…" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım… 17/25 Aralık'ta bacanağı gözaltına alındı, milletin orasına koyacağını ifade eden havuzcu müteahhit “Binali kalırsa yaşadık” dedi, oğlu kumarhanede yakalandı.

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Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş… “AKP'liler Harun olmaya geldiler, Karun oldular, eğer bunlar 2023'te iktidarda olursa, 2023'te evine icra gelmeyen kalmaz, eğer bunlar 2023'te iktidarda olursa, 2023'te başbakanın çocukluk arkadaşı, askerlik arkadaşı, mahalleden arkadaşı, belediyeden arkadaşı ve şoförlerinden başka hiç kimse milletvekili olamaz, buna müsaade etmeyeceğiz, AKP gibi firavunlaşmayacağız, kamu kaynaklarını kendimize ve yandaşlarımıza peşkeş çekmeyeceğiz, İsrail'in vagonu olmayacağız, AKP Amerikan mandasıdır” dedi.

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Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş… “Tayyip Erdoğan niye çıkıp vallahi de billahi de benim evimde böyle paralar yoktur demiyor? Benim tek talebim o'nun yargılanmasıdır. Milliyetçiliği ayağımın altına alırım diyor, senin o bacağını kırarlar. Terör örgütünün faaliyetleri, bizzat AKP iktidarı tarafından meşrulaştırıldı, ülkeyi felakete sürüklüyorlar. AKP'liler televizyon programlarında karşımıza çıkamıyor, AKP hükümeti suskun, miskin, korkak, çünkü dumanlı münasebetler hasıldır. Dış mihraklarla enerji ticareti noktasında, Türkiye'nin menfaatlerinden çok, hususi menfaatleri ön plandadır. Süleyman Şah türbesinin taşınması, zuldür, hezimettir. Bizans bile birçok AKP'liden daha millidir, daha Türk'tür” dedi.

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Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak… “Rüşvet alanlar hapse girmesin, görevini kötüye kullananlara ceza indirimi yapılsın” diye kanun teklifi verdi.

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Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek… Majestelerinin vatandaşı.

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Adalet bakanı Bekir Bozdağ… Binali Yıldırım'ın bacanağını kurtarmak için yargıya müdahale ettiği gerekçesiyle İzmir Başsavcılığı tarafından hakkında fezleke hazırlandı, fezlekeyi hazırlayan başsavcı zart diye görevden alındı, zurt diye takipsizlik kararı verildi.

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Çalışma bakanı Süleyman Soylu… “AKP hükümeti bayramları bile millete zehir etti, insanlarımız gülmeyi unuttu, bunlar beceriksiz, yetersiz, paçalarından yolsuzluk akıyor, ihale ve yandaş belediyeciliği yapıyorlar, Eyy recep tayyip erdoğan, boyan döküldü, emir eri oldun, rantın babası oldun, at üstünde duramayan kişi ülkeyi de yönetemez, Türkiye'yi yolsuzluk çukuruna batırdılar, tüyü bitmemiş yetimin üzerinden siyaset yapıyorlar, AKP mensupları genel başkanlarını padişah olarak görüyor, başbakan da kendisini padişah olarak görüyor, bu hükümete zıkkımın kökünü göstereceğiz, tayyip erdoğan'ın altı ayda hurdasını çıkarırım” dedi.

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Ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi… “Çocukken çok yoksuldum, yırtık donlu Nihattım” dedi, boğazda yalı aldığı ortaya çıktı, boğazda yalı aldığını ortaya çıkaran gazetecilere “pislik yalayıcılar, paçavralar, şerefsizler” dedi. İhracatçılar Meclisi'nin töreninde Numan Kurtulmuş'la birlikte hayırsever rıza bey'e plaket verdi, “o şahsı ilk defa gördüm” dedi.

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Enerji bakanı Berat Albayrak… Damat.

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Spor bakanı Çağatay Kılıç… Kuzeni önceki gün mafya usülü öldürüldü, cesedi ormana atıldı.

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Tarım bakanı Faruk Çelik… Kardeşi zimmetten tutuklandı, kendisi de 2006'da ayağından kurşunlandı.

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İçişleri bakanı Efkan Ala… Herhangi bir gelişmiş ülkede, değil insan, bu kadar sayıda kuş öldürülsün, o ülkenin içişleri bakanı tası tarağı toplar istifa eder, Efkan Ala hâlâ oturuyor.

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Orman bakanı Veysel Eroğlu… Dünyadaki ilk ve tek “inşaat” mühendisi “orman” bakanı.

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Sağlık bakanı Recep Akdağ… Pantolon paçalarını çoraba sokun.

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Bilim bakanı Faruk Özlü… “Savunma bakanı olmayı bekliyordum, bunu beklemiyordum” dedi. 36 senedir savunma sanayi müsteşarlığında çalışıyordu, savunma sanayi müşteşar yardımcısıydı, TBMM milli savunma komisyonu başkanıydı, neden savunma bakanı yapılmadığını kendisi bile anlamadı, “bilim” bakanı olmasına rağmen “bilimsel” olarak izah edemedi. Halbuki “izahı” alttaki bakanlıktaydı!

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Milli savunma bakanı Fikri Işık… Bilim bakanıydı. İsmet Yılmaz sürpriz şekilde milli eğitime kaydırıldı, savunma bakanlığı koltuğu boşaltıldı, savunma bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Faruk Özlü tuhaf şekilde bilim bakanı yapıldı, hiç kimse nedenini anlamadı, Fikri Işık sürpriz şekilde milli savunma bakanı yapıldı. Çünkü, sayın basınımız henüz farkında değil… Savunma bakanı, imam. Tarihte ilk!