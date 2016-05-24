Ensar Vakfı'nda taciz bakan götürdü, Yalçın Akdoğan gitti, Recep Akdağ döndü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 65. hükümetteki değişiklikler dikkat çekti. Ensar Vakfı'ndaki çocuk tacizi skandalı için yaptığı değerlendirmeyle tepki çeken ve Cumhuriyet tarihinde 'ilk başörtülü bakan' olan Sema Ramazanoğlu'nun dışında kaldığı 65. hükümette aynı koltuğa 'ikinci başörtülü bakan' olan Fatma Betül Sayan Kaya oturdu. Kabinedeki tek kadın bakan Kaya oldu.

1 Kasım seçimlerinden sonra 24 Kasım'da kurulan 64. hükümet, yaklaşık 6 ay sonra üçte bir oranında değişti. 65. hükümette daha önce bakan olan 8 isim dışarıda kaldı.

62. hükümetin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ve 64. hükümette Sağlık Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Müezzinoğlu ile Cevdet Yılmaz'ın MYK'ya girdikleri görüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a günlüklerini tutacak kadar yakın olan ve Başbakan Yardımcılığı koltuğunda oturan Yalçın Akdoğan yeni hükümette yer almadı. Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş ve Yıldırım Tuğrul Türkeş'in 65. hükümette de korudukları Başbakan Yardımcılığı koltuğuna Akdoğan'ın yerine oturan isim Veysi Kaynak oldu.

Nurettin Canikli, Recep Akdağ ve Ömer Çelik yeniden kabinede

64. hükümette Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Lütfi Elvan'ın koltuğuna, partili cumhurbaşkanlığı tartışmalarını başlatan Nurettin Canikli oturdu. Elvan'ın Kalkınma Bakanlığı'na getirildiği kabinede, koltuğun eski sahibi Cevdet Yılmaz yer almadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile doğan soğukluk nedeniyle rekor bir süre ile oturduğu Sağlık Bakanlığı koltuğunu 63. hükümette Mehmet Müezzinoğlu'na devreden Recep Akdağ, aynı göreve geri döndü.

Eski Kültür Bakanı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Vizenin kalkmaması pahasına Terörle Mücadele Kanunu'nu değiştirmeyeceğiz" diyen Volkan Bozkır'ın yerine Avrupa Birliği Bakanlığı'na getirildi. Volkan Bozkır, 65. hükümette yer almadı.

Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarındaki kaydırmalar dikkat çekti

Yeni kabinedeki sürprizlerden biri Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıklarındaki kaydırmalar oldu. 64. hükümette Milli Savunma Bakanı olan İsmet Yılmaz, Nabi Avcı'nın yerine Milli Eğitim Bakanlığı görevine kaydırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'na da 64. hükümette Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı görevinde bulunan Fikri Işık getirilirken, Nabi Avcı Kültür ve Turizm Bakanı oldu. 64. hükümetin Kültür ve Turizm Bakanı olan Mahir Ünal ise kabine dışında kaldı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yerine, 61.,62., ve 63., hükümetlerde de Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Nihat Zeybekci getirildi.

Enerji Bakanı yine Berat Albayrak oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak devam edecek. Albayrak'ın ismi Ankara kulislerinde, AKP Genel Başkan adayları arasında geçiyordu.

Kayseri Milletvekili Mehmet Özhasaki de Fatma Güldemet Sarı'nın yerine Çevre Bakanı olarak kabineye girdi. Sarı, yeni kabinede liste dışı kaldı.

Binali Yıldırım'dan boşalan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koltuğuna ise Ahmet Arslan getirildi.

Dolmabahçe ekibi gitti

Yeni Bakanlar Kurulu’nda kalacakları iddia edilen Yalçın Akdoğan ile Mahir Ünal'ın kabinede yer almaması sürpriz olarak nitelendirdi. İki ismin de Dolmabahçe mutabakatı olarak bilinen ve HDP’lilerle çözüm süreci bildirisinin açıklanmasıyla sonuçlanan fotoğraftaki iki bakan olması dikkat çekti.



Binali Yıldırım'ın açıkladığı 65. hükümet şöyle:



Başbakan: Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Süleyman Soylu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Faruk Çelik

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Nabi Avcı

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Fikri Işık

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Recep Akdağ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Aslan