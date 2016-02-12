Yılmaz Özdil: Sülalece para sıfırlayanlar, Bakara makaracılar Müslümansa biz Hıristiyanız, gavuruz!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kayyum tarafından el konulan Bugün gazetesi tarafından 9 Şubat'ta 'Hristiyan olduğu' gerekçesiyle hedef gösterilen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'ye iletilmek üzere, CHP'nin kedisi Şero'ya mektup yazdı. İzmirli oluşunu her fırsatta öne çıkaran Özdil, ''Bunlar müslümansa biz gavuruz'' dediği yazısında, Böke'nin İzmir'den milletvekili olmasına ilk başta karşı olduğunu belirterek, ''Yandaşların linç girişimi üzerine görüyorum ki, aslında tam yerinden aday olmuşsunuz'' ifadelerini kullandı.

17 -25 Aralık operasyonlarının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la arasında geçtiği iddia edilen ve internete sızdırılan 'sıfırlama' tapelerine atıfta bulunan Özdil, yazısında, ''Din-iman diye milleten oy toplayıp, ayakkabı kutularına dolar dolduranlar, yatak odalarına para kasaları istifleyenler, baba oğul damat enişte bacanak dünür, sülalece paraları sıfırlayanlar müslümansa, bilmenizi isterim ki, biz ortodoksuz'' dedi.

Özdil'in bugün (12 Şubat 2016) ''Profesör Sayek'' başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:

(Sevgili arkadaşım Şero eliyle, Chp İzmir milletvekili Selin Sayek Böke’ye iletilmesi ricasıyla, Chp genel merkezi, Söğütözü, Ankara)

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Değerli hanımefendi…

Yandaş medya, saklısı gizlisi olmadığı halde, Hacettepe Üniversitesi tıp fakültesi dekanlığı da yapan değerli babanız profesör İskender Sayek’in hıristiyan olduğunu yazmış, siz de mecburen cevap vermişsiniz, “ailemin bir tarafı müslüman, bir tarafı hıristiyan, benim ailem yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, ülkeye hizmet etmiş insanlar, gurur duyuyorum, benim bundan utanacağımı düşünerek bu nefret suçunu işleyenler utansın” demişsiniz.

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E mevzu hıristiyanlık filan olunca, “gavur İzmirli” olarak ister istemez benim ilgi alanıma giriyor tabii.

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Değerli hanımefendi…

Din-iman diye milleten oy toplayıp, ayakkabı kutularına dolar dolduranlar, yatak odalarına para kasaları istifleyenler, baba oğul damat enişte bacanak dünür, sülalece paraları sıfırlayanlar müslümansa, bilmenizi isterim ki, biz ortodoksuz.

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İnsanların kafasını kesen, kalbini çıkarıp yiyen köktendinci teröristlere, sırf kendi mezheplerinden diye kamyonla silah gönderenler müslümansa, kusura bakmasınlar, biz katolikiz.

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Babaların öz kızlarına şehvet duymasına caizdir diye fetva verenler ve bu fetvacı sapıkları koruyanlar müslümansa, dinimizin adını lekelemeye utanmıyorlarsa, biz protestanız.

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Bedevi zihniyetini iman diye dayatanlar, keriz fenerleriyle zekat hırsızlığı yapanlar, umre ayaklarıyla kutsal toprakları ihale dağıtım merkezine çevirenler, yedikleri rüşvetle hacca gidenler, bakara makaracılar, Kabe’de kendisine tezahürat yaptıranlar müslümansa, insan Allah’tan korkar, biz budistiz.

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Peygamber ocağına cami bombalayacaklar diye kumpas kuranlar ve ucu kendilerine dokunana kadar kumpasçılarla imam nikahlı olanlar müslümansa, bunlara inanacağımıza ineğe inanırız, biz hinduyuz.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün babasının belirsiz olduğunu söyleyebilecek kadar, mübarek kadın Zübeyde hanımın genelevde çalıştığını iddia edebilecek kadar insanlıktan çıkmış yobazlar müslümansa, gocunmayız, biz vesikalıyız.

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Anneleri yüzünden, onur duyduğumuz Türkan Saylan’a Leyla Gencer’e, babanız yüzünden size saldıranlar… “Afrika’daki goril ve şempanzelerin lanetlenmiş Yahudiler olduğunu düşünüyorum” diye yazanlar, bu memlekette gazeteciyse… Biz seve seve maymunuz.

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Değerli hanımefendi…

Doğrusunu isterseniz, paraşütle indirilenlere daima karşı olduğum için, İzmir’den milletvekili adayı olmanıza da karşıydım. Yerel dinamiklerin nispeten etkisiz olduğu İstanbul’dan veya baba ocağınız Hatay’dan aday olmanızı tercih ederdim.

Ancak…

Etnik, dini ve mezhepsel kutuplaşmayı reddeden “ne mutlu Türküm diyene” düsturuna yürekten inanmış bir Kemalist olarak, yandaşların linç girişimi üzerine görüyorum ki, aslında tam yerinden aday olmuşsunuz.

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Türkiye, İzmir değildir ama…

İzmir, Türkiye’dir.

Müsterih olun.

Bunlar müslümansa…

Biz gavuruz.

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Anneye rahmet

Babaya saygılar

Enişteye selamlar

Şero’yu öpüyorum

Yılmaz