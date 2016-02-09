Bugün: CHP'de Hristiyanlık krizi, Parti Sözcüsü Böke vaftiz edilmiş!

Kayyum tarafından el konulan Bugün gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin Hristiyan olduğunu öne sürerek, CHP içinde Böke’nin dini inancının rahatsızlık yarattığını iddia etti.

Gazetenin bugünkü (9 Şubat 2016) sayısının sürmanşetinde Ünsal Ergel imzasıyla yayınlanan haberde, Hatay’lı olan İzmir milletvekili Böke’nin babasının Rum Ortadoks Kilisesi’ne bağlı bir Hristiyan olduğunu ileri sürdü. Gazete haberin başlığını ‘’CHP Sözcüsü Böke vaftiz edilmiş’’ olarak verdi.

Bugün’ün haberi şöyle:

CHP’de şimdi Selin Sayek Böke’nin dini kimliği konuşulmaya başlandı. Ankara bu iddiayı konuşurken muhabirimiz İzmir Milletvekili Böke’yi telefonla arayıp “Hristiyan mısınız” diye sordu. Bu soruya ne evet ne de hayır diyen CHP sözcüsü “Genel Merkez’e sorun” demekle yetindi. İngiliz The Economist dergisi 6 Haziran 2015 tarihli sayısında yaptığı değerlendirmede “ CHP Ermeni kökenli bir avukat olan Selina Doğan ile Arap Hristiyan ve saygın bir iktisatçı olan Selin Sayek Böke’yi aday gösterdi” diye yazmıştı. Böke’nin Hristiyan olduğu iddiaları, dini kimliği CHP’de ciddi rahatsızlık yarattı.

Ortodoks bir aileden

Sayek, ailesi Hatay’ın en köklü ailelerinden olarak biliniyor. Baba Prof. İskender Sayek’in ailesi Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı bir Hristiyan olduğu iddia ediliyor. Böke’nin dini kimliği CHP’de ciddi rahatsızlık yarattı ve birçok partili “Parti sözcülüğünü Hristiyan birinin yapması yanlış” söylemlerini dillendirmeye başladı. Kılıçdaroğlu, Hataylı Böke’yi seçilmesi garanti olsun diye İzmir’den aday göstermişti.