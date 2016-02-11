CHP Sözcüsü Böke'den 'vaftiz' tepkisi: Bu çağda böyle bir açıklama yapmaktan utanç duyuyorum!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, kayyım tarafından yönetilen Bugün gazetesinin önceki günkü sürmanşetinde yer alan ve kendisinin vaftiz edildiği ve Hristiyan olduğu şeklindeki habere tepki göstererek, "Bu çağda böyle bir nefret suçuna dair açıklama yapmak zorunda kalmaktan utanç duyuyorum" dedi. “Gizleyeceğim hiçbir şey yok. Esasında utanması gerekenler nefret suçu işleyenlerdir” diyen Böke “Soya sopa meraklı olanların merakını da gidereyim. Ailemin bir tarafı Hristiyan, diğer tarafı Müslüman” diye konuştu.

Bugün gazetesi önceki günkü haberinde “Atatürk posteri skandalından sonra CHP’de Hristiyanlık krizi çıktı. Parti sözcüsü Böke’nin Hristiyan olduğu konuşuluyor” ifadelerini kullanmıştı.

CHA’nın haberine göre; CHP MYK toplantısı sürerken genel merkezde basın toplantısı düzenleyen Selin Sayek Böke, Bugün gazetesinde çıkan şahsıyla ilgili habere değindi. Bahsettiği gündemi ortaya çıkartan siyasetin Türkiye’de onlarca, yüzlerce nefret suçunun her gün işlenmesine sebep olduğuna işaret eden Böke, dün de kayyım yönetimindeki gazete tarafından bir kez daha bir nefret suçu işlendiğini vurguladı.

“Utanç duyuyorum”

Bu suçun bu seferki muhatabının kendisi ve ailesi olduğunu belirten Böke, şöyle devam etti: “Biz ne ilkiz, ne de tekiz. Ama biz tek olmadığımız için ben burada bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum. Türkiye’de ayrımcılığa uğrayan, yok sayılan, kimlikleri, inançları sorgulanan yaşam alanları her gün daraltılan, bu ülkenin tüm vatandaşları adına ben bu açıklamayı yapıyorum. Bir kez ve son kez yapıyorum. Şunu da üzülerek eklemeliyim ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu çağda böyle bir nefret suçuna dair bir açıklama yapmak zorunda kalmaktan da utanç duyuyorum. Selin Sayek Böke olarak değil, şahsımla ilgili olduğu için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin gururlu bir vatandaşı olduğum için utanç duyuyorum. Bu utancı bize kimsenin yaşatmaya hakkı yok.”

“Gizleyeceğim hiçbir şey yok”

“Benim ailem, kökenim soyum, kökenim ortada" şeklinde devam eden Böke, “Gizleyeceğim, saklayacağım korkacağım hiçbir şey yok. Esasında utanması gerekenler nefret suçu işleyenlerdir. Ben onlar adına utanıyorum” dedi.

"Herkes kadar bu ülkenin çocuğuyum"

Böke, ailesinin yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, herkes kadar buralı, bu ülkenin yurttaşı ve hayatları boyunca bu ülkeye hizmet etmeye kendilerini adamış insanlar olduğunu söyleyerek, “Ben bu ailenin bir parçası olmaktan hep gurur duydum, hala gurur duyuyorum yarın da gurur duyacağım. Soya sopa meraklı olanların merakını da gidereyim. Ailemin bir tarafı Hristiyan, diğer tarafı Müslüman. Her ikisi de, kültürü zengin Anadolu’nun çocukları. Ben o zenginliğin içinde büyüdüm ve her gün o zenginliği yaşama fırsatı yakaladığım için kendimi şanslı hissettim. Ben de 44 yıllık hayatını herkes kadar bu ülkenin çocuğu, bu toprağın insanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşadım. Bu nefret suçunu işleyenlere inat böyle yaşamaya devam edeceğim. Ben esasen siyasete tam da bu zihniyetle mücadele etmek için girdim" diye konuştu.

"Yalnız değilim"

CHP Parti Sözcüsü Böke, bu ülkede hiç kimsenin hiçbir nedenle ayrımcılığa uğramadığı, sözde değil gerçekten demokrasi, gerçekten laiklik olan bir Türkiye inşasında mücadelenin ortağı olduğu için siyasete girdiğine vurgu yaparak, “Ben yalnız değilim, milyonlarla beraber bu mücadeleyi vermeye de devam edeceğim. Bu açıkla şahsımla ilgili bir açıklama değil. Bu açıklama her gün ayrımcılığa uğrayan, kimliklerinden dolayı kendi topraklarında yabancı hissettirilen ve Türkiye’nin bu ayrımcı zihniyete teslim olmaması gerektiğine inanan, bu topraklarda ortak yaşama kültürüne değer verenlerin ve bu değere sahip çıkmakta kararlı olanların mesajıdır” ifadelerini kullandı.

Böke açıklamasında, “Kimsenin şüphesi olmasın Türkiye’nin kimsenin ayrımcılığa uğramadığı, kimsenin kendi öz vatanında ikinci sınıf vatandaş gibi hissettirilmediği laik, demokratik bir ülke olması gerektiğine inanan milyonlarla birlikte biz bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz ve kazanacağız. Bu ülkeyi bu karanlık zihniyete asla teslim etmeyeceğiz“ dedi.