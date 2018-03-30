Yılmaz Özdil: Sayın lavuk basınımız!..

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Meclis'e Atatürk tişörtü giyen vatandaşın sokulmamasının yeni olmadığını, söyledi. 2006 yılında Bülent Arınç'ın Meclis başkanlığı yaptığı dönemde "TBMM Güvenlik Yönetmeliği”nin dğeiştirildiğini ve içerisine, "Üzerinde siyasi parti propagandasına yol açacak yazılı-basılı afiş, pankart ve flama bulunan kişiler TBMM kampüsüne alınmazlar" maddesinin eklendiğini ifade eden Özdil, "Sayın lavuk basınımızda hiçbir gazetede yer almayan bu değişiklik haberi, bütün detaylarıyla hangi gazetede yeralmıştı biliyor musunuz… Zaman gazetesinde! " diye yazdı.

"2006'da bu madde monte edilirken CHP neredeydi?" diyerek tepki gösteren Özdil, "Meclis'teydi. Yukarıda örneklerini anlattığım 2012'de 2014'te Atatürk fuları, Atatürk tişörtü yasaklanırken CHP neredeydi? Gene Meclis'teydi. Şimdi ne yapıyor CHP? Sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi davranıyor. 2006'dan beri görevini yapacağına, goygoy yapıyor" dedi.

Özdil, söz konusu polisler hakkında 2006'da yönetmelikte yapılan deişiklik nedeniyle hiçbir işlem yapılamdığını ifade etti.

Yılmaz Özdil'in, "Atatürklü tişört" başlığıyla (30 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Bir vatandaşımız Meclis'e geldi, üzerinde tişört vardı, tişörtte Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı vardı, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz yazıyordu, polis tarafından durduruldu, Meclis'e sokulmadı. CHP ortalığı ayağa kaldırdı, Atatürkçü gazeteciler konuyu yazdı filan.

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Halbuki…

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İlk değil kardeşim. Yeni değil. 2012'de de sokulmadı. 2014'te de sokulmadı. 2006'dan beri sokulmuyor!

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2012… Milli Egemenlik Haftası'ydı. Cumhuriyetçi bir kadın vatandaşımız Meclis kapısında polis tarafından durduruldu, boynunda fular vardı, fularda Atatürk'ün fotoğrafı vardı. “Siyasi simge ve siyasi sembollerle Meclis'e giremezsiniz” denildi. Atatürklü fuları Meclis'e sokmayan polis hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

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2014… Nevşehir Üniversitesi öğrencileri Meclis'e geldi. Birinin tişörtünde kalpaklı Atatürk fotoğrafı vardı, Türk Bayrağı vardı, Ne Mutlu Türküm Diyene yazıyordu. Polis tarafından durduruldu, “siyasi simge ve siyasi sembollerle Meclis'e giremezsiniz” denildi. Atatürklü tişörtü Meclis'e sokmayan polis hakkında herhangi bir işlem yapılması.

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Çünkü…

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2006… Bülent Arınç Meclis başkanıyken… Yürürlüğe girdiği günden beri hiç dokunulmayan “TBMM Güvenlik Yönetmeliği” değiştirildi. Sinsi şekilde, sessiz sedasız, kaşla göz arasında değiştirildi. Bir sürü laf kalabalığı arasına çaktırmadan bir madde ilave edildi. “Üzerinde siyasi parti propagandasına yol açacak yazılı-basılı afiş, pankart ve flama bulunan kişiler TBMM kampüsüne alınmazlar” denildi.

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Sayın lavuk basınımızda hiçbir gazetede yer almayan bu değişiklik haberi, bütün detaylarıyla hangi gazetede yeralmıştı biliyor musunuz… Zaman gazetesinde!

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2006'da monte edilen bu maddeye dayanarak, Atatürklü tişörtleri, Ne Mutlu Türküm Diyene, Mustafa Kemal'in Askerleriyiz gibi sloganları Meclis'e sokmuyorlar. Atatürklü tişörtleri Meclis'e sokmayan polislere işte bu nedenle herhangi bir işlem yapılmıyor.

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(2006'da bu madde monte edilirken CHP neredeydi? Meclis'teydi. Yukarıda örneklerini anlattığım 2012'de 2014'te Atatürk fuları, Atatürk tişörtü yasaklanırken CHP neredeydi? Gene Meclis'teydi. Şimdi ne yapıyor CHP? Sanki ilk defa yaşanıyormuş gibi davranıyor. 2006'dan beri görevini yapacağına, goygoy yapıyor.)

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Özetle… * Meclis'teki Atatürk yasağı, Bülent Arınç başkanlığında, feto-akp ortaklığının ürünüydü. Güya ortaklık bitti. Feto uygulaması aynen devam ediyor!

