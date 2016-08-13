Yılmaz Özdil: Necdet Özel döneminde terfi ettirilenlerin yüzde 70'i FETÖ'cü çıktı, tarih bunu affetmeyecek

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak "Asker-sivil sorumlu makamlarda oturanlar olarak hepimizin milletten özür dilememiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve ben diledim ama yetmez, herkesin dilemesi gerekir. Millet hepimizi affetsin. Ne kadar hukuka uygun davranmış olursak olalım, eğer TSK’dan böyle bir hareket çıkmış ve bunları yaşamışsak, hepimizin sorumluluğu var demektir" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi. "Necdet Özel döneminde “bunlar en başarılı” denilerek terfi ettirilenlerin, general-amiral yapılanların yüzde 70'i fetocu çıktı! Genelkurmay deniyor. Özelkurmay başkanıydı" diyen Özdil "Millet affeder mi, bilmem ama, tarih affetmeyecek necdet bey" ifadesini kullandı.

Yılmaz Özdil'in, "Özelkurmay başkanı" başlığıyla yayımlanan (13 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Sene 2010…

Yüksek Askeri Şura'ya bir hafta kala 28'i general-amiral, 102 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıktı. Ne tesadüftür ki, yakalama kararı çıkarılan subayların tamamı, terfi listelerinde birinci sıradaydı. Akp yandaşı Yeni Şafak gazetesi “genç subaylar Balyoz'dan rahatsız” manşeti attı. Haberin spotunda “Balyoz sanıkları rütbelerini koruduğu için, Yüksek Askeri Şura'da terfi bekleyen subayların rahatsız olduğu” belirtiliyordu. Yani… Bugün “fetocular bizi kandırmış” filan diyorlar ama, o gün açıkça fetoculara çalışıyor, “Balyoz sanıklarının hepsini ordudan ihraç edin” diyorlardı.

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Yüksek Askeri Şura bu baskıyla başladı. Kuvvet komutanlıklarının görüşüleceği gün, şırrak… Kara kuvvetleri komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan Birinci Ordu Komutanı Hasan Iğsız “acil” koduyla, Ergenekon'dan ifadeye çağrıldı. İmzasız ihbar mektubu savcılığa 10 ay önce gelmişti ama, acilen ifade çağrısı 10 ay sonra, tam Yüksek Askeri Şura'ya denk gelmişti! Yandaş medya “Ergenekoncu” manşetleri attı. Tayyip Erdoğan zart diye veto etti, Hasan Iğsız zurt diye emekliye sevkedildi, tasfiye edildi.

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Necdet Özel jandarma genel komutanı yapıldı. Jandarma genel komutanı Atilla Işık, kara kuvvetleri komutanlığına kaydırılacaktı. Tarihi protesto gerçekleşti… Atilla Işık, Hasan Iğsız'ın tasfiye edilmesini, onun yerine kendisinin oturtulmasını kabul etmedi. Emeklilik dilekçesi verdi, bıraktı. Hasan Iğsız'ı imha edelim derken, teamüller bozulmuş, komuta kademesi allak bullak olmuştu.

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Akp yandaşı medyada ve cemaat medyasında tuhaf bir telaş başladı.

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“Necdet Özel'in önü kesiliyor” yorumları yapılıyordu. Çünkü… Atilla Işık bırakınca, Necdet Özel'in kara kuvvetleri komutanlığına atanma ihtimali doğmuştu. E ne var bunda derseniz? Şu vardı… Işık Koşaner genelkurmay başkanı oluyordu, üç sene görev yapacaktı, Necdet Özel kara kuvvetleri komutanı olursa, iki sene görev yapacaktı. Böylece… Necdet Özel iki sene sonra, genelkurmay başkanı olamadan emekliye ayrılmak zorunda kalacaktı. Yandaş ve cemaat medyasının telaşı buydu. Her akşam televizyon ekranlarına çıkıp “Necdet Özel'in önü kesiliyor” diye anlatıyorlardı. Necdet Özel'i pek seviyorlardı.

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Netice?

Erdal Ceylanoğlu kara kuvvetleri komutanı yapıldı, terfi sırasında Ceylanoğlu'nun önünde yeralmasına rağmen, Necdet Özel jandarma'da kaldı, yeniden genelkurmay başkanlığı yolu açılmış oldu.

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Sene 2011…

Yüksek Askeri Şura'ya iki gün kala, gene kriz çıktı. Ege ordu komutanı, genelkurmay istihbarat başkanı, genelkurmay adli müşaviri ve Hasan Iğsız hakkında yakalama kararı çıktı.

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Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Genelkurmay başkanı Işık Koşaner, kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı, hava kuvvetleri komutanı istifa etti. Necdet Özel hiç istifini bozmadı, koltuğunda oturmaya devam etti. Genelkurmay başkanı olabilmesi için, kuvvet komutanlığı yapmış olması gerekiyordu, jandarma genel komutanları kuvvet komutanı sayılmıyordu. Ne yapıldı? 23 Nisan çocukları gibi, bir günlüğüne kara kuvvetleri komutanı yapıldı, ertesi gün genelkurmay başkanı yapıldı. İttire kaktıra, amaca ulaşılmıştı.

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Bismillah ilk iş… Yüksek Askeri Şura'nın oturma düzeni değiştirildi. Eskiden, genelkurmay başkanıyla başbakan, masanın başında, yan yana otururlardı. O gün, Tayyip Erdoğan masanın başına tek başına oturdu. Necdet Özel kenara oturdu.

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Sonra?

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Genelkurmay'ın evsahipliğinde yapılan geleneksel 30 Ağustos resepsiyonu, Necdet Özel döneminde, Akp'nin cumhurbaşkanına devredildi.

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Necdet Özel döneminde, Türkiye'nin dinleme ve istihbarat konusunda en donanımlı kurumu, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı, tüm teçhizatıyla birlikte MİT'e devredildi.

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Genelkurmay başkanlığı resmi isternet sitesindeki “Anıtkabir ziyaretçi sayısı” bölümü… Yani, Anıtkabir'i gün gün kaç kişinin ziyaret ettiğini gösteren istatistik, Necdet Özel döneminde kaldırıldı.

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Harp Akademileri Komutanlığı'nın mezuniyet töreninde, tarihte ilk defa, Necdet Özel döneminde iftar verildi.

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Akp ve cemaat gazetecileri, asrın iftirasına uğrayan subaylarımıza açık açık “rezil, ahlaksız, tecavüzcü, kepaze, iğrenç, pislik, kafatasçı, namussuz, vatan haini, lekeli, onursuz, katil, dinsiz” dedi. Bunlara gıkını bile çıkarmayan Necdet Özel, varlığıyla onur duyduğumuz Bekir Coşkun'a “hakaret davası” açtı.

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Necdet Özel döneminde savaş uçağımız düşürüldü, pilotlarımız şehit oldu, Necdet Özel “savaş çıkaracak halimiz yok herhalde” dedi.

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Cephanelik patladı, 25 şehidimiz henüz morgta yatarken… Akp valisi “tanıtım potansiyeli olan popüler kişi” dediği Necdet Özel'e törenle sucuk hediye etti, Necdet Özel objektiflere poz vererek sucuğu aldı.

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Necdet Özel döneminde, askeri üssümüzden bayrak indirildi.

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Necdet Özel döneminde, Mahsum Korkmaz heykeli dikildi.

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Necdet Özel döneminde, şehit babası hapse mahkum edildi.

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Necdet Özel döneminde, Libyalıları, Yemenlileri, Mısırlıları, Suriyelileri ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirip, özel hastanelerde tedavi ettirdiler, kendi şehitlerimizin cenazelerini kamyonet kasasında taşıdılar, gazilerimizi evlerine şehirlerarası otobüslerle gönderdiler, gazilerimiz otobüs biletlerini kendi cebinden ödedi.

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Necdet Özel döneminde bedelli çıkarıldı, ensesi kalınsa canı sağolsun, garibansa vatan sağolsun haline getirildi.

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Necdet Özel döneminde, Necdet Özel'i eleştiren generallerin, hatta o generallerin eşlerinin orduevlerine girişi yasaklandı.

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Herkes Suudi kralının Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'e taktığı madalyayı konuşuyor ama, Suudi kralı aynı madalyadan Necdet Özel'e de taktı. Üstelik… Necdet Özel'e nazar değmesin diye “Maşallah” isimli at hediye etti.

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17/25'te bakanların kendisi bile kabul ettiği halde… Necdet Özel çıktı, “bakan çocuklarının evine dışardan para sayma makinesi yerleştirildiğini, sanki orada bulunmuş gibi bir hava yaratıldığını” söyledi.

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Necdet Özel döneminde vatan toprağı terkedildi, Süleyman Şah Türbesi'ndeki boş sandukalar tanka yüklendi, götün götün kaçıldı.

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İmralı'yla muhabbet edilmesine sesini çıkarmayan Necdet Özel, Hasdal'da söyledikleri afişe edildiği için, CHP'yi mahkemeye verdi.

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Necdet Özel döneminde, PKK tanık oldu, TSK sanık oldu, genelkurmay başkanı terörist ilan edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri ikinci dünya savaşında Avrupa'dan Afrika'ya Atlantik'ten Pasifik'e kadar yerkürenin her yerinde savaştı, 45 general-amiral kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Necdet Özel döneminde, mermi sıkmadan, 58 general-amiral kaybetti.

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Necdet Özel döneminde ilaç için bir tane fetocu bile ordudan atılmadı, 122 Atatürkçü subayın general-amiral olma hakkı elinden alındı, 237 Atatürkçü subay, darbeci-casus diye tasfiye edildi.

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Bir savaş gemisi üç senede inşa ediliyor, buna kumanda edecek subay 15 senede yetişiyor. Necdet Özel döneminde donanma imha edildi.

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Bir pilot anca 11 senede harbi pilot olabiliyor, senede anca 25 savaş pilotu yetişebiliyor. Necdet Özel döneminde 350 civarında savaş pilotumuz yazıklar olsun dedi, hava kuvvetlerinden istifa etti.

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Necdet Özel döneminde “bunlar en başarılı” denilerek terfi ettirilenlerin, general-amiral yapılanların yüzde 70'i fetocu çıktı!

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Genelkurmay deniyor…

Özelkurmay başkanıydı.

*

Üç günlük ikbal uğruna dut yemiş bülbül gibiydi.

Şimdi ötüyor.

“Yüreğim yanıyor, milletten özür dilememiz gerekiyor, millet hepimizi affetsin” falan diyor.

*

Millet affeder mi, bilmem ama…

Tarih affetmeyecek necdet bey.