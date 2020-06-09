Yılmaz Özdil'in son bir ayda en az 15 yazısını eski yazılardan kopyaladığı ortaya çıktı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in gazetede son bir ay içinde yayımlanan 15 köşe yazısının eski yazılarından kopyaladığı fark edildi.

Evrensel'in Malutmatfurus.org'dan derlediği habere göre, Sözcü yazarı Özdil'in Mayıs ayından bu yana yazdığı köşe yazıları derlendi. Bir ay içinde 15 yazının yazarın geçmiş yıllardaki yazılarıyla aynı ifadeleri içerdiği tespit edildi. Yazılarda aynı olan bölümlerin eski yazılardan alındığı bilgisinin paylaşılmadığı dikkat çekti.

Kopyalandığı tespit edilen yeni ve eski yazılar şöyle: