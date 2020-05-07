Yılmaz Özdil: Huzurevlerinde yaşayan sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlara zabıtalar 'yol arkadaşlığı' etsin

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sokağa çıkma izni getirilen 65 yaş üstü vatandaşların hepsinin sağlıklı olmadığı ve yardımda ihtiyaç duyabileceklerinin altını çizerek, "Devletin huzurevlerinde ve özel huzurevlerinde on binlerce insanımız yaşıyor, tek başlarına sokağa çıkıp dolaşabilmeleri imkânsız. Zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için, zabıta arkadaşlar boşa çıkıyor, bu görevi eminim seve seve üstlenirler. Veya, gönüllülerden ekipler oluşturulabilir. Haftada bir gün, yapayalnız yüreklere 'yol arkadaşlığı' edebiliriz" önerisine bulundu.

Özdil, "Herkesi kendileri gibi bir eli yağda bir eli balda zannettikleri için, 65 yaş üstündeki herkesin gayet sağlıklı, gayet dinç ve tek başına sokağa çıkabileceklerini düşünüyorlar. Herkesin gerekirse çocuğundan torunundan yardım alabileceğini, herkesin aile ortamına sahip olduğunu düşünüyorlar. Halbuki devletin huzurevlerinde ve özel huzurevlerinde onbinlerce insanımız yaşıyor, tek başlarına sokağa çıkıp dolaşabilmeleri imkânsız. Tek tek çıkarıp gezdirmeye ne devletin huzurevi personeli yeter, ne özel huzurevlerinin personeli… Bana sorarsanız, belediyeler yapabilir bu işi. Zaten sokağa çıkma yasağı olduğu için, zabıta arkadaşlar boşa çıkıyor, bu görevi eminim seve seve üstlenirler. Veya, gönüllülerden ekipler oluşturulabilir." ifadesini kullandı.

Özdil, "Haftada bir gün, yapayalnız yüreklere 'yol arkadaşlığı' edebiliriz. Elbette çocukları olamayız, torunları olamayız. Ama, onlara dünyanın en büyük ailesi olabiliriz. Üç dakika samimi sohbet. Tek dal çiçek. Sokakta biraz temiz hava. Hepsi o. Hiç kimsenin, upuzuuun ömründen hatırladığı son kare huzurevindeki yatağından baktığı tavan olmamalı. Gelin yapalım şu işi." düşüncesini dile getirdi.

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