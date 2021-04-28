Yılmaz Özdil: “Ermeni soykırımı” iftirasına böyle sessiz kalmaya devam edersek, yine ABD odaklı “Rum soykırımı” iftirasına herkes hazır olsun!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 1915 olaylarıyla ilgili kaleme aldığı yazısında, “Ermeni soykırımı iftirasına böyle sessiz kalmaya devam edersek, yine ABD odaklı ‘Rum soykırımı’ iftirasına herkes hazır olsun!” dedi.

Tarihi alıntılar yaparak 1915 olaylarına ilişkin kaleme aldığı yazısında Ermeni mahallesinde başlayan büyük İzmir yangınında İzmir İtfaiye Müdürü Avusturyalı Paul Greskoviç’in raporuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“İzmir yangınını Ermenilerin çıkardığını ortaya koyan, hatta yangını gözlemlemek için Ermeni mahallesine gittiğinde kendisine bile Ermeniler tarafından kurşun sıkıldığını anlatan resmi raporunu İstanbul'daki ABD temsilcisi amiral Bristol'e de göndermişti.

Bu rapor şu anda, Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde amiral Bristol evrakları arasında '38 genel yazışmalar' dosyasında duruyor.”

“Tüm bu somut gerçeklere rağmen, İzmir'i biz Türklerin yaktığı iddia ediliyor, hatta bu iftirayı içeren Amerikan televizyon dizileri çekiliyor. Örneğin… Steven Spielberg ve Tom Hanks'in ortak yapımı olan, 2010 yılında vizyona giren 'The Pacific' isimli dizide, bu somut yalan kullanılıyor” diyen Özdil yazısının devamında şöyle dedi:

İzmir yangını sırasında, ABD'nin İzmir konsolosu George Horton'du. Türk ordusu İzmir'e girmeden önce Washington'a acil koduyla telgraf çekmişti. “Yunan ordusu tükendi, Uşak'tan Kütahya'dan Aydın'dan çekildiler, çekilirken bu şehirleri yaktılar, benim kanaatim odur ki, İzmir kurtarılamaz, işittiğime göre Yunan ordusu şehri yakacak, Yunan askerlerinin cephanelikleri havaya uçuracakları, şehri yağma edecekleri söyleniyor, konsolosluk mensuplarıyla Amerikan vatandaşlarının hayatlarını kurtarmak için, tahliye için acilen bir kruvazör gönderiniz” diyordu. O kruvazör geldi. Amerikalıları götürdü.

ABD konsolosu George Horton, Yunanistan hayranıydı. Eşi Yunan'dı. İzmir'e gelmeden önce Atina'da Selanik'te görev yapmıştı. Yunanistan dışında kariyeri yoktu. Biz Türkleri “şeytan” olarak görürdü. Nefret ederdi. İzmir'den ülkesine döndü, emekli oldu, 1926 yılında “The Blight of Asia-Asya'nın Belası” adıyla kitap yazdı. 9 Eylül'de İzmir'den kaçarken “Yunan ordusu Uşak'ı Kütahya'yı Aydın'ı yaktı, İzmir'i de yakacak” diye resmi rapor yazdığı halde, Washington'a kendi elleriyle bu telgrafı çektiği halde, dört yıl sonra kaleme aldığı kitabında, utanmadan “İzmir'i Türkler yaktı” dedi! Şehre girdikten sonra “etnik temizlik yaptığımızı, soykırım yaptığımızı, 100 bin Rum'u öldürdüğümüzü, şehri yağmaladığımızı, boğazladığımızı, ateşe verdiğimizi” yazdı! Böylesine ahlaksız bir diplomattı.

İzmir'deki Avusturyalı itfaiye müdürünün resmi raporuna rağmen, Amerikan devlet arşivlerinde olmasına rağmen, hatta, Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde olmasına rağmen… Bu ahlaksız diplomatın iftira kitabı ABD'de piyasaya çıkarıldı. Türkiye'yi ve biz Türkleri utanmadan “soykırımcı” ilan eden, Washington yönetimi ve Ermeni diasporası'nın sicili işte bu.

“Ermeni soykırımı” iftirasına böyle sessiz kalmaya devam edersek, yine ABD odaklı “Rum soykırımı” iftirasına herkes hazır olsun!

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