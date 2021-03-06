Yılmaz Özdil’den 11 şehit tepkisi: Milletin vicdanını kanatan ne varsa halının altına süpür, sonra acımız büyük ayaklarıyla musalla başında poz ver

11 şehit dün Ankara’da düzenlenene törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “"Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin mukafatı değildir. Rabbim bunu mukâfat olarak bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder” ifadelerini kullandı. TIKLAYIN - Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı