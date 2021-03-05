Helikopter kazasında şehit olan 11 asker Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralı kurtuldu. Kazada şehit olan 11 asker için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Ankara'ya getirilen şehit askerler Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer bakanlar katıldı.

Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabii şu anda korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazuyla gerçekten duruşuyla çok çok farklı mütevazı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz onalar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tüm aileye, milletimize rabbimden sabırlar diliyorum. Şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar. Bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin mukafatı değildir. Rabbim bunu mukâfat olarak bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder. Ben de son olarak tüm kardeşlerimden bir Fatiha okumalarını isteyeceğim."

Bakan Akar'dan yaralılar hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında hayatını kaybeden 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan askerlere ilişkin, "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi" diyen Bakan Akar, şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN - Ankara'da 11 şehidin uğurlandığı cenaze töreninden kareler

Dün meydana gelen kazanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kazanın nedenine ilişkin olarak, “İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir” açıklamasında bulunmuştu.

Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşı ise tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tören için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşı Elazığ Havalimanı'na götürüldü. Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşlarının devlet töreni için Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

Cenaze törenine Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da şehit olan 11 askerin cenaze törenine katılacağı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimizin Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecektir" denildi.