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Ankara'da 11 şehidin uğurlandığı cenaze töreninden kareler

05 Mart 2021 15:43

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Ankara'da 11 şehidin uğurlandığı cenaze töreninden kareler

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Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düştü. 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralı kurtuldu. Kazada şehit olan 11 asker için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Ankara'ya getirilen şehit askerler Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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İşte cenaze töreninden kareler:

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