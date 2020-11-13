Yılmaz Özdil'den Hulusi Akar davasından aldığı cezaya tepki: Hulusi efendinin göğsündeki en ünlü madalyasını Amerikalılar taktı, benimkini Atatürkçü subaylar

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Balyoz davasından yazdıklarından dolayı kendisine Atatürkçü subayların Devlet Övünç Madalyası ve Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası gönderdiklerini belirterek, "Türkiye'de bu iki madalyaya birden sahip olan ilk ve tek sivilim." değerlendirmesini yaptı. Özdil, Hulusi Akar'ın kendisine açtığı dava sonrası 5 ay hapis cezası verilmesine, "Hulusi efendinin göğsündeki en ünlü madalyasını Amerikalılar taktı, benimkini Atatürkçü subaylar" diyerek tepki gösterdi.

Özdil, "Hulusi efendiyle gezmeye bile gitmem dediğim için, Hulusi efendi üç sene hapsimi istemiş, beş ay hapis cezasına çarptırılmışım. 'Askeri ceza kanununa muhalefet ettiğim, astlık üstlük münasebetlerini zedelediğim, komutanlara karşı güven hissini yok ettiğim, Hulusi efendinin şahsında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aşağıladığım' için suçlu bulunmuşum. Takvimde başka gün kalmamış gibi, tam 10 Kasım'da bu cezayı verdiler." görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "Sözcü davasına beni dahil edememişlerdi, buradan tutturmuşlar. Sözcü'ye operasyonu tam 19 Mayıs'ta başlatmışlardı, bana cezayı tam 10 Kasım'da verdiler. Belli ki, akıllarınca eğleniyorlar.Bu beş aylık ceza için, hükmün açıklanmasını geri bıraktılar. Yani 'askıda karar' haline getirdiler.Beş yıl denetim şartı koydular. Beş yıl içinde yine ceza alırsam, ikisinin toplamı kadar hapse tıkacaklar. Beş yıl boyunca Demokles'in kılıcı gibi kafamızın üstünde tutmak istiyorlar. Hukuki mücadelemize devam ediyoruz, ağır ceza mahkemesine itiraz edeceğiz, olmadı Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız." ifadesini kullandı.

Özdil şunları kaydetti:

Davanın nihai kararı nereye varır, bilemem. Ama değişmeyen tek gerçek şu. Hulusi efendinin göğsündeki en ünlü madalyasını Amerikalılar taktı. Benim göğsümdeki madalyaları ise, asrın iftirasıyla hapse tıkılan Atatürkçü subaylarımız taktı. Gezmeye gitmektense, girer yatarım.

Ne olmuştu?