Yılmaz Özdil'den Erdoğan'ın 'Sözcü gazetesi okumuyorum' sözlerine yanıt

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sözcü ile ilgili "Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Özdil, "Hoşgeldin 2021 :))" dedi.

Erdoğan, Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde Ayasofya'nın ibadete açılışının “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığı altında verilmesine tepki göstererek, Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" demişti.

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