Basın İlan Kurumu, Sözcü'nün 'Ayasofya' haberiyle ilgili inceleme başlattı

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde “2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı” başlığı altında verdiği Ayasofya'nın ibadete açılışına ilişkin haberle ilgili inceleme başlattı.

Sözcü gazetesi, "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşetinin altında Temmuz ayında Ayasofya'nın ibadete açılması haberine yer verdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın cuma namazı sonrası bir gazetecinin sorusu üzerine "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" yanıtını vermesinin ardından Basın İlan Kurumu da konuyla ilgili inceleme başlattı.