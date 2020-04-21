Yılmaz Özdil'den Bilim Kurulu'na çağrı: Harmandalı mülteci merkezinde Koronavirüs tespit edildi, acilen bünyenizde birim oluşturun

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Bilim Kurulu üyelerine bünyelerinde sığınmacılar için bir birim oluşturma çağrısında bulundu. Özdil, İzmir'de sığınmacıların kaldığı merkezde yeni tip Koronavirüs vakalarına rastlandığına ve merkezin aynı gün boşaltığına dikkat çekti.

Özdil, "Sayın İzmir Valiliği, şunlardan hiç bahsetmedi. Madem, yüzlerce insanın en ufak izolasyon olmadan, bir arada yaşadığı Harmandalı mülteci merkezinde Koronavirüs tespit ettiniz. O halde neden -aynı gün- apar topar boşalttınız? Sokağa attığınız yüzlerce mülteciye virüs bulaşmadığını garanti edebilir misiniz? 30 mültecinin pozitif çıktığı Harmandalı mülteci kampından apar topar kovulan mülteciler, hangi şehirlere dağıldı, kayıtlı oldukları şehirlere giderlerken nerelerde mola verdiler, şu anda neredeler?" diye sordu.

Özdil, "Peki ya kayıtsız olanlar? Kapının önüne koydunuz ama, kimlikleri bile olmadığına göre, kayıtlı adresleri bile olmadığına göre, bulmak isterseniz nasıl bulacaksınız? Son derece doğru bir kararla, kontrolsüz yayılma olmasın diye, askerlerin celp ve terhislerini erteledik. Hâl böyleyken, kontrollü olmasından vazgeçtik, kimliği bile belli olmayan mültecileri, virüs bulaşmış merkezden çıkarıp, saldım çayıra misali memleketin dört bir köşesine gönderdik. Bu vahim kararı kim verdi?" düşüncesini dile getirdi.

Özdil, "Suriyeliler konusunda hatalar silsilesinin sorumlusu olan hükümetten umudumuz yok, hâlâ işte böyle örtbas etmeye çalışıyorlar. Tek çare, size yalvarıyorum. Lütfen acilen, Bilim Kurulu bünyesinde 'mülteci birimi' oluşturun." sözleriyle Bilim Kurulu üyelerine çağrıda bulundu.

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