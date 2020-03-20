Yılmaz Özdil: Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Bilim Kurulu ile Akil İnsanlar Heyeti'ni karşılaştırdığı yazısında, heyette bulunanların bugün insan içine çıkamadığını savunarak, "Üzülerek hatırlatmak isterim ki... Açılımın akiller heyeti neyse, virüsün Bilim Kurulu odur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil, Bilim Kurulu'nda Türkiye'nin saygın üniversitelerine mensup, saygın bilim insanları olduğunu belirterek, "Siz, koltuğunu korumaya çalışan politikacı değilsiniz. 82 milyonun hayatını korumakla sorumlu bilim insanısınız... Lütfen çıkın, milletin başına gelenleri bütün çıplaklığıyla millete anlatın" diye yazdı.

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