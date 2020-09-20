Yılmaz Özdil: Abdullah Gül, CHP ikna olsa CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacak, o derece

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı yapan Yaşar Yakış, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun AKP'yi eleştirerek partiden ayrıldığına dikkati çeken Özdil, "Bu kronolojiye göre yakında Mevlüt Çavuşoğlu da ayrılıp yeni parti kursa sürpriz olmaz" dedi.
Özdil, Abdullah Gül'ün de dışişleri bakanlığı yaptığını hatırlatarak, "Şimdi, CHP ikna olsa CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacak, o derece" dedi.
Özdil yazısının devamında ise, "Asrın nankörlüğüyle Lozan'a ağız burun kıvırıyorlar ama… Akp'nin diplomaside Türkiye tarihinin ve hatta dünyanın en başarısız partisi olduğunun bizatihi kanıtı, kendi dışişleri bakanlarıdır!" ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinda aday olarak Abdullah Gül'ü göstereceği iddialarına ilişkin olarak, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?" demişti.
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Devam eden tartışmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gül'ün CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilmesinin mümkün olmadığını söylerken, "Cumhurbaşkanı adayı ilgili düzenlememize göre, CHP'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir" diye konuşmuştuç
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