Yılmaz Özdil: Abdullah Gül, CHP ikna olsa CHP'den cumhurbaşkanı adayı olacak, o derece

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinda aday olarak Abdullah Gül'ü göstereceği iddialarına ilişkin olarak, "Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?" demişti.

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Devam eden tartışmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gül'ün CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilmesinin mümkün olmadığını söylerken, "Cumhurbaşkanı adayı ilgili düzenlememize göre, CHP'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir" diye konuşmuştuç

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