Özel: Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilmesinin mümkün olmadığını söylerken, "Cumhurbaşkanı adayı ilgili düzenlememize göre, CHP'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir" dedi.

Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in dünkü açıklamalarını dikkatle dinlediklerini belirterek, "Ömer Çelik, bir süredir AKP'deki serbest düşüşe engel olamadıklarının farkında. Ne yaparlarsa yapsınlar artık vatandaşın gönlünde bir yer bulamıyorlar" görüşünü savundu.

Çelik'in Erdoğan'ın Giresun mitingiyle ilgili, "O olağanüstü şartlarda oluşan bir fiili durumla ilgili" ifadelerini Özel, "Cumhurbaşkanı'nın her mitinginde koyduğunuz o bariyerleri iki saat önceden boş meydana koyunca nasıl fiili miting oluyor? Miting yapıldıysa bunun sorumluluğunun alınması gerekir. 14 gün sonra Giresun'daki vaka sayısının da alırsın sorumluluğunu" diye değerlendirdi.

Özel, 30 Ağustos'un yasaklandığını ileri sürerek, Anıtkabir'e ana muhalefet partisinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanvekili Haydar Akar olmak üzere, sadece iki kişiye davet geldiğini öne sürdü.

"Bunu doğrulatabilmiş değiliz"

Yalova'da CHP'li Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi verildiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Bir iddia olarak, Yalova Merkez ilçeye bir dilekçeyle bir partilinin başvurduğu söyleniyor. Bunu doğrulatabilmiş değiliz. Yalova İl Başkanlığımıza, Genel Merkezimize yollanmış böyle bir talep yok. İki gün önce katıldığımız Merkez Yönetim Kurulunda ve Genel Başkanımızın Sayın Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi gibi bir düşünceleri, talebi, böyle bir şeyi akıllarından geçirmeleri dahi söz konusu değil. Bu konuyu, birileri kasıtlı olarak köpürtmeye çalışıyor. Bunu kesin bir dille reddediyoruz."

"İhtimal dahilinde değil"

Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Özel, şöyle yanıtladı:

"Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı adayı ilgili düzenlememize göre, CHP'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra adaylaşacaktır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'lileri rahatsız edecek, CHP'lerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacaktır. Abdullah Gül'ün, CHP'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz."