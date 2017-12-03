Yılmaz Morgül'den Ebru Gündeş'e: Onu ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim

Şarkıcı Yılmaz Morgül, verdiği röportajda bir soru üzerine Ebru Gündeş'e yönelik olarak açıklamada bulundu. Morgül, "Onu ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Çok kötülüğü dokundu bana" dediği Ebru Gündeş için, "Benim assolistliğim ona ağır geldi. ‘Sen insan değilsin’ dedi" ifadesini kullandı.

Posta'dan Oya Çınar'ın sorularını cevaplandıran Yılmaz Morgül'ün açıklamasının bir bölümü şöyle:



En iyi Türk Sanat Müziği yorumcusu kim?



Erkek solistler içinde benim. Benden iyisi varsa, buyurun siz söyleyin. Benim önümü kesen, beni ateşli kuyulara atmak isteyenlerin kötü hırsını hiç örnek almadım.

Kimler onlar?



Rahmetli televizyon programlarına katılıp da, “Yılmaz Morgül’de ses mi var!” diye bağırmıştı.



Adnan Şenses’ten mi bahsediyorsunuz?



E yani, Allah rahmet eylesin. Yolumu kesenlerden biri de Ahmet Özhan. Allah’ın selamını bile bana vermeyen Ahmet Özhan. Bir diğeri Bülent Ersoy. O da kendi itiraf etti. “Sana göstermem gereken sevgi ve saygıyı gösteremedim” diyen bir Bülent Ersoy var.



Şimdi ilişkiniz nasıl Bülent Ersoy ile?



Hahaha! Sadece gülüyorum...



Kötü o zaman...



Onun için hiçbir şeyin değeri olduğunu zannetmiyorum. Kendini her şeyden ve herkesten üstün gören biri.



Başka kim var?



Ebru Gündeş. Onu ömrümün sonuna kadar affetmeyeceğim. Çok kötülüğü dokundu bana. 1998’de o, ben ve İbrahim Tatlıses aynı gazinoda dönüşümlü olarak sahne alıyorduk. İlerleyen haftalarda, “Artık hep Yılmaz Morgül solist olarak çıkacak” denince olanlar oldu. Benim assolistliğim ona ağır geldi. “Sen insan değilsin” dedi. Size dense bunu unutur musunuz? Ben de unutmadım işte. Yolda görsem kafamı çeviririm.