Yılmaz Morgül: İnsanlara neden yaşarken değer verilmiyor?

Komedi oyunu "Herkes Gülmek İster" ile gündeme gelen Yılmaz Morgül, oyundaki kostümü hakkında olumsuz yorum yapan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a tepki gösterdi. Morgül, tepkisini "İnsanlara neden yaşarken değer verilmiyor?" ifadeleriyle dile getirdi.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. "Herkes Gülmek İster" oyunuyla gündeme gelen Morgül, kostümü için olumsuz yorum yapan köşe yazarı Ahmet Hakan'a canlı yayında tepki gösterdi.

Morgül, şunları söyledi:

Nasıl gazetecisin sen ya? Sen beni aradın mı ben seni 15 yıldır tanıyorum. 'O kadar güzel Türkçeniz var ki, o kadar kültür donanımınız var ki bence siz yazmalısınız' diyen siz şimdi 'Ne lüzumsuz şey' diyorsun? sen oyunu izledin mi? Ben oyunun bir bölümünde nasıl kara mizahi, topluma mesajlar veriyorum.

Oturduğun yerden ahkam kes. Ciddi bir gazetenin ciddi bir köşe yazarı olmak demek oturduğun yerden haber yazmak değil. Ben aşk hayatımla gündeme gelmedim Ahmet Hakan hiçbir zaman. Ben sizin gibi konuşup cevap vermek istemiyorum, ben sizin gibi cemiyetin ünlü kadınlarıyla beraber olup popüleritemi nasıl artırabilir nasıl ünlü olabilirim peşinde değilim.

Öte yandan yayında gözyaşlarına hakim olamayan Morgül, hakkında olumsuz yorum yapanlar için "Niye uğraşıyorlar? Gerçekleri öğrenmeden niye çamur atıyorsunuz ya? Müjdat Gezen sahnesindeydik, izdiham oldu. Elinde bastonla insanlar geldi. Siz bu sevgiyi bilemezsiniz çünkü almamışsın ama ben annemden aldım. İnsanlar neden yaşarken değer verilmiyor ya yeter.