Yılmaz Morgül, Erdoğan'a seslendi: Türkiye kadın cinayetleri ve cinsel istismarda mezarlığa döndü; idam çıkmazsa kendimi sembolik olarak yakacağım

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek kadın cinayetleri ve çocuklara karşı cinsel istismarlar için idam çıkarılmazsa sembolik olarak kendini yakacağını söyledi.

Milliyet'e yer alan habere göre, şarkıcı Yılmaz Morgül, Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Ses sanatçısı Belkıs Özener ve yakın arkadaşı Pelin Suade ile birlikte alışveriş yapan Morgül, kadın cinayetlerinde, çocuğa cinsel istismar ve hayvan cinayetlerinde Türkiye'nin mezarlığa döndüğünü belirterek, "Artık idam çıksın, bunu yapacak sayın Cumhurbaşkanıdır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" dedi.