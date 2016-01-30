Yılmaz Morgül: 10 kişi üzerime gelsin, sapasağlam çıkarım

‘Survivor Ünlüler’e yarışmacı olarak katılacağı belli olan Yılmaz Morgül, “Kimse beni küçümsemesin. 10 kişi üzerime gelsin, sapasağlam çıkarım” dedi. Morgül, kanseri atlattığını ancak adaya giderken doktorunun yüksek koruma faktörlü kremler verdiğini ve orada kaldığı sürece kullanmasını istediğini belirtti.

Meydan Gazetesi'nden Sema Denker’e "Kimse beni küçümsemesin. 10 kişi üzerime gelsin, sapasağlam çıkarım." sözleriyle kendisine olan güvenini ifade eden Yılmaz Morgül, şöyle konuştu:

Acun bey de buna itiraz etmedi. Sonuçta benim sağlığım önemli. Hastalığım sırasında uzun süre kemoterapi gördüm. Sonrasında vücudumdaki bütün tüyler döküldü. Tedavi bittikten sonra da tüylerim sıklaşacağına seyrekleşti. Zaten oldum olası çok tüylü biri olmadım. Yüzümde çıkıyor fakat tek tük. Çirkin bir görüntü olmaması, kendimi iyi hissetmem için bana traş izni de verildi. Eski yarışmada dansçı Hasan da kafasını traş ediyormuş. O yüzden burada sadece bana uygulanan özel bir durum yok. Herkesin içi rahat olsun. Tek sıkıntım saçlarım olabilir. Onu da bandanayla halledeceğim…



“Mevlana ile cevap veririm”



Çocukluğumuz balık tutarak, sahilde yüzerek geçti. O yüzden çok iyi yüzücüyümdür. Ve balık tutmasını da çok iyi bilirim. Yemek yapmakta da iddialıyım. Bir konuda çok doğru yazmışsın. Şimdi herkes beni 'hanım evladı' gibi görüyor ama bilmiyorlar ki o ekibin en güçlü, en azimli yarışmacısı benim. Hepsi ters köşe olacak. Öyle böcekten de fareden de korkmam. Bana saygısızlık yapanın, arkamdan konuşanın haddini de bildiririm. Ama hadsizleşmeden, saygı kuralları içerisinde... Mevlana'dan bir söz söylerim, ne diyeceklerini bilemezler. Ağlama konusunda haklısın... İnsanın orada psikolojisi bozuluyor. Çok aç kalırsam, annemi, ailemi özlersem vallahi ağlarım…



“Dedem güreşçi, abim boksör”



Ailem sporcu; dedem güreşçi, abim boksör, iki kız kardeşim de krosçu... Hepsinin dereceleri var. Madalyalı yarışmacılar yani... Ben de çocukluğumdan beri yüzüyorum, spor yapıyorum. Kimse beni küçümsemesin. 10 kişi üzerime gelsin, sapasağlam çıkarım. O yüzden herkes önyargılarını bir kenara bırakacak. Eğer yarışmaya böyle başlarsak kaybeden ben olmam. Akıllı olan benim bilgimden, gücümden, tecrübemden faydalanır. İnşallah aklın ve insani duyguların ağırlıkta olduğu bir ünlüler grubumuz olur. Duanızı benden eksik etmeyin. Hakkınızı helal edin. Ve Allah'a emanet olun..."