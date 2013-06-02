Yılmaz: Marjinaliz anladık, ama salak değiliz! Sapla samanı karıştırmayın



Twitter adresini yalnızca gösterilerini duyurmak için kullanan ve çok nadir tweet atan Cem Yılmaz, Gezi Parkı eylemleriyle birlikte Twitter'ı aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Öğlen saatlerinde attığı tweetlerle dikkat çeken Yılmaz, son olarak hakkında çıkan 'mektup' iddiasını açıklığa kavuşturdu.

İşte Yılmaz'ın attığı o tweetler:

Twitter'da Cem Yılmaz'ın mektubu diye yaydığınız mektubu okumadım, ama o mektup benim degil. Neden boyle yaparak hakli bir protestoyu bu hale getiriyorsunuz? İlla insandan yana olmak icin Bono mu olmak lazim? Ben, benim sanatçı arkadaşlarım makul olmaktan başka ne duyurdu? Ayıp oluyor beyler! Bu zarardır kim yapıyorsa zarar! Marjinaliz anladık ama salak değiliz! Bu arada sapla samanı karıştırıp kafamıza odun vurmak istediğinizi anlıyorum. Zaten konu bu değil mi? Herkesin tepkisi buna değil miydi? Apolitikmiş! İnsanların nezaketini aptallığa yormayın! Bu mecrada 4 gündür insanlardan binlerce mesaj geliyor. Bunların hepsi mi terörist? Niye tahrik edecek mal uyduruyorsun? Gerçek neyine yetmiyor güzel kardeşim? Gercek!