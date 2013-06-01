Cem Yılmaz: Yahu şu gaz sıkma işini bir bitirin, bu insanlar düşman mı?

Cem Yılmaz: Yahu bitirin şu işi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Gezi Parkı protestosuna yapılan polis müdahalesini eleştirdi.

Gezi Parkı'ndaki ağaçların sökülmesine karşı çıkan protestoculara yapılan müdahalelerin ardından başlayan ve bugün dördüncü gününe giren olaylara tepkiler sürüyor.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da polisin müdahalesini eleştirenler arasında yerini aldı.

Yılmaz, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ağaçtan yanayız, sopadan değil' ifadelerini kullanmıştı.

Gece yarısı Twitter hesabından bir açıklama daha yapan Yılmaz bu kez yetkililere seslendi:

"Yahu şu gaz sıkma işini bir bitirin.. Bu insanlar düşman mı? Kaç yerden mesaj geliyor öleceğiz diye günahtır ayıptır ya! Kimi kimden koruyosun?"