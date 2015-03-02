Yılmaz Güney'in efsane filmi dizi oluyor

Yılmaz Güney'in 1971 yılında yazıp yönetip başrolünü Müşerref Tezcan, Kuzey Vargın ve Yıldırım Önal'la paylaştığı 'Baba' filmi dizi film oluyor. Senaryo ve cast çalışmaları devam eden dizinin başolünde Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle tanınan Gürkan Uygun yer alacak.

Ödülü geri alınmıştı

1972 yılında 4. Adana Film Şenliği'nde Yılmaz Güney'in filmle aldığı En İyi Oyuncu ödülü, dönemin siyasi baskılarından dolayı iptal edilmiş, jüri üyeleri havalimanından döndürülüp geri alınmıştı. Yıllar sonra bu kez dizi olarak seyirciye sunulacak projede iş bulma kurumunun sağlık muayenesinde dişlerinin eksik çıkması nedeniyle Almanya'ya işçi olarak gidemeyip ailesinin geçimi için başkasının işlediği cinayeti üstlenen kayıkçı Cemal'in dramı anlatılıyor.