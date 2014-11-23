Yılmaz Güney’in mezarı Türkiye'ye mi getiriliyor?

Türk sinemasının önemli oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Yılmaz Güney’in yakın akrabaları olan Desman köylülerinin Güney’in Fransa’da bulunan mezarının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların başlatılmasını istemesi üzerine AKP İlçe Başkanı İlhan Çelik, AKP Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın bu yönde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Siverek Belediyesi’nin Başkan Vekili Nezahat Yeyin ile sinema sanatçısı ve yönetmen Yılmaz Güney’in kız kardeşi Güzide Pütün Sayılı, sanatçının doğduğu köy olan Desman köyüne giderek sanatçının doğduğu, daha sonra kan davası yüzünden babası Hamit Pütün’ün göç ettiği köyde incelemelerde bulunarak sanatçının yakın akrabalarıyla görüştü.

Yılmaz Güney’in kız kardeşinin baba toprağını görmek istemesi üzerine kendisine eşlik ettiğini belirten Başkan Vekili Nezahat Yeyin şunları söyledi:

“Bizi misafirperverlikle karşılayan köy halkına teşekkürlerimi belirtmek istiyorum. Başkanımız Sayın Resul Yılmaz'ın selamlarını getirdim kendilerine. Misafirimiz, değerli sinema sanatçımızın kız kardeşi Güzide hanımın baba toprağına gelmesi bizi son derece memnun etmiştir. Doğdukları toprakları görmek istedi, biz de Güzide hanıma eşlik ederek buraları ziyarete geldik.”

Sanatçı Yılmaz Güney’in kız kardeşi Güzide Pütün, “Siverek Belediyesi ekibine bana gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi babamın doğduğu topraklardan olmaktan çok mutluyum. Yılmaz Güney’in yaşadığı topraklarındayım. Uzun zamandır bu ziyareti gerçekleştirmek istiyordum ama çok şükür şimdi bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Bir nevi abim Yılmaz Güney’in yarıda bıraktığı ziyareti gerçekleştirdim, çünkü abim buraları çok ziyaret etmek istiyordu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Bizi ilgi ile karşılayan başta aile büyüklerimize teşekkür ediyorum ve bu arada geldiğimden bu yana beni yalnız bırakmayan başkan vekilimiz Nezahat Hanım’a çok teşekkür ediyorum" dedi.