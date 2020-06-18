Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali’nin kazananları belli oldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali’nde ödül kazananlar belli oldu. Ödül töreni ise Covid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelendi.

3’üncü Uluslararası Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali’nin kazanları belli oldu.

Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) ve Tunceli Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği festival, Yılmaz Güney’in sanat anlayışının temeli olan, halktan yana sanat yapan amatör ya da profesyonel tüm sanatçıları, ortak bir platformda buluşturmak ve üretime teşvik etmeyi amaçlıyor.

Festivalde; Sinema (Kısa Film, Kısa Belgesel, Kısa Senaryo), Öykü, Şiir, Karikatür ve Fotoğraf dallarında olmak üzere beş dalda başvurular kabul edildi.

7 Haziran’da İstanbul’da, 14 Haziran’da ise Tunceli’de düzenlenmesi planlanan ödül törenleri Covid-19 salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi.

Festival yönetiminden yapılan açıklamada, etkinlik ve ödül töreni ile ilgili ayrıntılı bilginin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Ödüller

Festivalde ödül alan isimleri şöyle:

Türkçe Öykü Ödülleri

Sitem Şanlı – Kara Göl

Mansiyon: Erol Tanrıbuyurdu – Elli Böcük

Kurmancî Öykü Ödülleri

Yılmaz Güney Ödülü: Wê û Wî – Şeref Yedîşgînn

Seçici Kurul Özel Ödülü: Dengê Yasemînê – Ferhadê Mihemed

Mansiyon: Spêle – Alî Bal

Ermenice Öykü Ödülü

Seçici Kurul Özel Ödülü: Mandalina Ağaçları – Melis Siropyan

Kirmanckî Öykü Ödülü

Seçici Kurul Özel Ödülü: Perrperest – Pasûr Pîa

Türkçe Şiir Ödülleri

Yılmaz Güney Ödülü: Sultan Gülsün

Seçici Kurul Özel Ödülü: Ali Karan

Mansiyon: Ercihan Yolcu

Kurmancî Şiir Ödülleri

Yılmaz Güney Ödülü: Fatma Dündar ve Mahsûn Reşçelan

Seçici Kurul Özel Ödülü: Abdullah Kurt

Mansiyon: Rawin Sterk Yildiz ve Abdurrahman Kaynar

Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali adına Kirmanckî Şiir

Mansiyon: Zeynel Abidin Gündüz

Fotoğraf Ödülleri

Yılmaz Güney Ödülü: Özge Ergin

Özendirme Ödülü: İlhan Kılınç

Seçici Kurul Ödülü: Nurullah Yılmaz

Mansiyon: Muzaffer Murat İlhan- Ahmet Burak Güralp -Mehmet Veysi Şimşek

Karikatür Ödülleri

Yılmaz Güney Onur Ödülleri: Oleksy Kustovsky – Ukrayna

Jitet Kustana – Endonezya

Muammer Olcay – Türkiye

Hasan Ceylan – Türkiye

Doru Axinte – Romanya

Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Özel Ödülü

Halit Kurtulmuş Aytoslu

Seçici Kurul Özel Ödülü: Mojmir Mihatov – Hırvatistan

Yılmaz Güney Özgürlük Ödülleri

Haydar Bayar – Türkiye (Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi)

Barış İnan – Türkiye (Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi)

Genç Çizer Ödülü

Beren Kaya