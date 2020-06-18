Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali’nin kazananları belli oldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali’nde ödül kazananlar belli oldu. Ödül töreni ise Covid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelendi.
3’üncü Uluslararası Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali’nin kazanları belli oldu.
Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi (YÇKM) ve Tunceli Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği festival, Yılmaz Güney’in sanat anlayışının temeli olan, halktan yana sanat yapan amatör ya da profesyonel tüm sanatçıları, ortak bir platformda buluşturmak ve üretime teşvik etmeyi amaçlıyor.
Festivalde; Sinema (Kısa Film, Kısa Belgesel, Kısa Senaryo), Öykü, Şiir, Karikatür ve Fotoğraf dallarında olmak üzere beş dalda başvurular kabul edildi.
7 Haziran’da İstanbul’da, 14 Haziran’da ise Tunceli’de düzenlenmesi planlanan ödül törenleri Covid-19 salgını nedeniyle Eylül ayına ertelendi.
Festival yönetiminden yapılan açıklamada, etkinlik ve ödül töreni ile ilgili ayrıntılı bilginin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.
Ödüller
Festivalde ödül alan isimleri şöyle:
Türkçe Öykü Ödülleri
Sitem Şanlı – Kara Göl
Mansiyon: Erol Tanrıbuyurdu – Elli Böcük
Kurmancî Öykü Ödülleri
Yılmaz Güney Ödülü: Wê û Wî – Şeref Yedîşgînn
Seçici Kurul Özel Ödülü: Dengê Yasemînê – Ferhadê Mihemed
Mansiyon: Spêle – Alî Bal
Ermenice Öykü Ödülü
Seçici Kurul Özel Ödülü: Mandalina Ağaçları – Melis Siropyan
Kirmanckî Öykü Ödülü
Seçici Kurul Özel Ödülü: Perrperest – Pasûr Pîa
Türkçe Şiir Ödülleri
Yılmaz Güney Ödülü: Sultan Gülsün
Seçici Kurul Özel Ödülü: Ali Karan
Mansiyon: Ercihan Yolcu
Kurmancî Şiir Ödülleri
Yılmaz Güney Ödülü: Fatma Dündar ve Mahsûn Reşçelan
Seçici Kurul Özel Ödülü: Abdullah Kurt
Mansiyon: Rawin Sterk Yildiz ve Abdurrahman Kaynar
Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali adına Kirmanckî Şiir
Mansiyon: Zeynel Abidin Gündüz
Fotoğraf Ödülleri
Yılmaz Güney Ödülü: Özge Ergin
Özendirme Ödülü: İlhan Kılınç
Seçici Kurul Ödülü: Nurullah Yılmaz
Mansiyon: Muzaffer Murat İlhan- Ahmet Burak Güralp -Mehmet Veysi Şimşek
Karikatür Ödülleri
Yılmaz Güney Onur Ödülleri: Oleksy Kustovsky – Ukrayna
Jitet Kustana – Endonezya
Muammer Olcay – Türkiye
Hasan Ceylan – Türkiye
Doru Axinte – Romanya
Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Özel Ödülü
Halit Kurtulmuş Aytoslu
Seçici Kurul Özel Ödülü: Mojmir Mihatov – Hırvatistan
Yılmaz Güney Özgürlük Ödülleri
Haydar Bayar – Türkiye (Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi)
Barış İnan – Türkiye (Kocaeli 2 No’lu F Tipi Cezaevi)
Genç Çizer Ödülü
Beren Kaya