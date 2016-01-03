Yılmaz Erdoğan'la boşanacağı iddia edilen Belçim Bilgin: Evli insanlar birbirlerinin tapusunu almıyor

Yılmaz Erdoğan’la ‘boşanma’ iddiaları hakkında konuşan Belçim Bilgin, eşiyle boşanmadığını ve ‘boşanıyorlar’ söylemlerini duymaktan sıkıldığını söylerken “Bence insanlar uzun bir ilişki yaşıyor, bir evlilik yürütüyor diye birbirlerinin tapularını almıyor” dedi.

Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Bilgin’in söyleşisinin bazı kısımları şöyle:

Herkesin merak ettiği soruyla başlayalım: Yılmaz Erdoğan’la boşandınız mı?

- Hayır. Bu sorudan o kadar sıkıldım ki... İnsanlar neden bir insanın evinin içini bu kadar merak ediyor, anlamıyorum.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler...

Oturup özel hayatımla ilgili açıklamalar yapmayacağım. Bir tek şunu söyleyebilirim; birbirini çok seven ve aralarında oldukça sağlam bir bağ olan bir çiftiz.

Peki evlenip bir de çocuk sahibi olunca aşk şekil değiştiriyor mu?

- Elbette. Başka türlüsü doğaya aykırı. Aşk biçim değiştirerek devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Nejat İşler ve İbrahim Çelikkol... Eşiniz Türkiye’nin en yakışıklılarıyla oynamanızı kıskanıyor mu?

- Kıskanmıyor. Ya bak şimdi düşününce... Hakan, yoksa Yılmaz beni sevmiyor mu (gülüyor)!

Eyvah!

- Şaka bir yana; Yılmaz mesleğini çok önemseyen bir hoca. Bunları konuşmamız onun işine verdiği özeni azımsayan bir şey. Bizim birincil işimiz hislerle ilgili, elbette ki bunları seyirciye aktarırken konusuna göre partnerlerin olacak ama bunun ötesinde bir anlamı yok bunun.

Siz onu kıskanmıyor musunuz?

Hayır. Profesyonel bir oyuncunun herhangi bir sahne ile içinde aşk geçen bir sahneye yaklaşımı arasında bir fark olmayacağını, bu işi yapan biri olarak biliyorum.

Hadi dürüst olun... Partneri, Monica Bellucci olduğunda da böyle mi?

Tabii ki! Bence insanlar uzun bir ilişki yaşıyor, bir evlilik yürütüyor diye birbirlerinin tapularını almıyor. Birbirlerinin aklına, kalbine mühür vurmuyor. Monica’ya veya başka birine bir şeyler hissetmesini kıskançlıkla engelleyemem ancak kendimi yer bitiririm.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayın