Yılmaz Erdoğan'dan yeni film: Ekşi Elmalar

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 3,5 yıl aradan sonra 'Ekşi Elmalar' filmiyle yeniden yönetmen koltuğuna oturdu.

En son 2013 yılında 'Kelebeğin Rüyası’ filminde kamere arkasına geçen 48 yaşındaki Yılmaz Erdoğan, senaryosunu yazıp yönettiği yeni projesi 'Ekşi Elmalar' ile Türkiye’nin 30 yıllık yakın tarihini beyazperdeye taşıyacak. 48 yaşındaki Erdoğan, 'Ekşi Elmalar' ile 15 yıl sonra 'Vizontele' tadında bir filmle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Mürekkephaber'de yer alan habere göre, filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı, Devrim Yakut, Şükrü Özyıldız, Fatih Artman, Ersin Korkut, Caner Cindoruk ve Cezmi Baskın yer alıyor.

Filmin Konusu

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda (Devrim Yakut) ve kızları Muazzez (Farah Zeynep Abdullah), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı), 1970'li yılların sonunda Hakkâri’de bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâye 90'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor.

Yılmaz Erdoğan'ın daha önce yönetmenliğini yaptığı filmler

-2001- Vizontele- Deli Emin - 38. Altın Portakal Film Festivali'nde 3 ayrı dalda ödül aldı.

-2005- Organize İşler - Asım Noyan - 11. Sadri Alışık Ödülleri 2 ayrı dalda ödül aldı.

-2009 - Neşeli Hayat - Rıza - 15. Sadri Alışık Ödüllerinde ve SİYAD 42.Türk Sineması Ödüllerinde 1 'er adet ödül aldı.

-2013 - Kelebeğin Rüyası - Behçet Necatigil - 46.Siyad Türk Sineması Ödüllerinde 5 ayrı dalda ödül aldı.