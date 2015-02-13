Bir süredir et, yumurta, peynir, bal, yoğurt ve süt gibi hayvansal ürünleri tüketmeyen Yılmaz Erdoğan vegan oldu. Habertürk'ten Faik Erdemli'nin haberine göre, ünlü oyuncu, yediği sebze ve meyveleri de Muğla Köyceğiz’de aldığı çiftlikte kendisi üretiyor.

Veganlık son dönemde dünyaca ünlü isimler arasında moda. Pamela Anderson, Joaquin Phoenix, Daryl Hannah, Alanis Morissette, Bryan Adams, Carrie Anne Moss, Natalie Portman ve Tobey Maguire akımın önde gelen temsilcileri arasında yer alıyor.

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